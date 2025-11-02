ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, आरोपियों ने सीने पर 2 गोलियां दागीं; 8 बीघा जमीन का मालिक था
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को एक घायल आदमी के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके सीने पर दो गोलियों के निशान थे।
ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को एक घायल आदमी के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके सीने पर दो गोलियों के निशान थे। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को 45 साल के एक प्रॉपर्टी डीलर की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान और हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलर की पहचान ग्रेटर नोएडा के बंबावड़ गांव निवासी महिपाल के रूप में हुई है।
बादलपुर के थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को डायल-112 के माध्यम से बादलपुर थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के घायल अवस्था में मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि महिपाल के सीने पर दो गोली के निशान थे और उसका शव ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर पड़ा मिला। उन्होंने कहा कि महिपाल मुख्य रूप से किसान था और ग्रेटर नोएडा में उसके पास 8 बीघा जमीन थी। वह कभी-कभी अपनी संपत्ति बेच देता था। हम पारिवारिक और संपत्ति विवादों सहित सभी जरूरी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
एसएचओ ने बताया कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मौके का निरीक्षण करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। सबूत इकट्ठा किए गए हैं। सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।