Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Noida news property dealer shot dead at service lane of Eastern Peripheral Expressway
ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, आरोपियों ने सीने पर 2 गोलियां दागीं; 8 बीघा जमीन का मालिक था

ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, आरोपियों ने सीने पर 2 गोलियां दागीं; 8 बीघा जमीन का मालिक था

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को एक घायल आदमी के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके सीने पर दो गोलियों के निशान थे। 

Sun, 2 Nov 2025 02:42 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को एक घायल आदमी के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके सीने पर दो गोलियों के निशान थे। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को 45 साल के एक प्रॉपर्टी डीलर की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान और हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलर की पहचान ग्रेटर नोएडा के बंबावड़ गांव निवासी महिपाल के रूप में हुई है।

बादलपुर के थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को डायल-112 के माध्यम से बादलपुर थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के घायल अवस्था में मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

थाना प्रभारी ने बताया कि महिपाल के सीने पर दो गोली के निशान थे और उसका शव ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर पड़ा मिला। उन्होंने कहा कि महिपाल मुख्य रूप से किसान था और ग्रेटर नोएडा में उसके पास 8 बीघा जमीन थी। वह कभी-कभी अपनी संपत्ति बेच देता था। हम पारिवारिक और संपत्ति विवादों सहित सभी जरूरी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

एसएचओ ने बताया कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मौके का निरीक्षण करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। सबूत इकट्ठा किए गए हैं। सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।