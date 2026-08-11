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ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में मेडिकल हब बनाने की तैयारी, क्या है पूरा प्लान?

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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यमुना सिटी को मेडिकल सुविधाओं का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है। सेक्टर-13 और 14 में करीब 189 एकड़ में मेडिकल कॉलेज विकसित करने के लिए जमीन चिह्नित होगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

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यीडा यमुना सिटी में एक बड़ा मेडिकल हब विकसित करने की तैयारी कर रहा है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी के सेक्टर-13 और 14 में लगभग 189 एकड़ जमीन पर एक बड़ा मेडिकल हब विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इस परियोजना के तहत कई बड़े मेडिकल संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इसका सीधा लाभ स्थानीय और आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को होगा। यही नहीं इस पहल से मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

जमीन की तलाश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के एक अधिकारी ने बताया कि मेडिकल हब को दो सेक्टरों में बसाया जाएगा। इसके लिए सेक्टर-13 व 14 का चयन किया जा चुका, जबकि परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए भूमि तलाशी जा रही है।

189 एकड़ में विकसित होगा मेडिकल हब

यह परियोजना कुल 189 एकड़ में विकसित होगी। इस परियोजना में बड़े मेडिकल संस्थान विकसित किए जाएंगे, सभी गतिविधियां संस्थागत होगी, ताकि मेडिकल शिक्षा से जुड़े नए अवसर बढ़ सके। बताया कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद शहर में बसावट तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बनेंगे 5 मेडिकल संस्थान

लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तैयारी है। इस क्षेत्र में करीब पांच मेडिकल संस्थान विकसित हो सकेंगे। इस परियोजना से यमुना सिटी के अलावा आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।

रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

मेडिकल हब विकसित होने से नोएडा, ग्रेनो, यमुना सिटी व आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को दिल्ली-एनसीआर के दूसरे शहरों का रुख कम करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से चिकित्सा शिक्षा के साथ डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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एमडीपी भी विकसित हो रहा

यमुना सिटी के सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क भी विकसित किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भूमि का आवंटन किया जाएगा। अबतक सौ से अधिक भूखंड आवंटित हो चुके हैं और मौके पर एक कंपनी ने रक्त से जुड़े उपकरणों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

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जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

यीडा के सीईओ आरके सिंह ने कहा कि यमुना सिटी के सेक्टर-13 व 14 को मेडिकल हब बनाने की तैयारी है। इसके लिए भूमि चिह्नित की जा रही है। जल्द ही भूमि का चयन कर परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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