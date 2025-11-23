गुड न्यूज; ग्रेटर नोएडा में पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदे फ्लैटों की करा सकेंगे रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने आवासीय समितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी से फ्लैट खरीदने वालों के हक में एक बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के मुताबिकत, अब फ्लैट पर काबिज लोगों (सब्सीक्वेंट मेंबर) को मालिकाना हक मिल सकेगा।
आवासीय समितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी से फ्लैट खरीदने वालों के हक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने निर्णय लिया है। अब फ्लैट पर काबिज लोगों (सब्सीक्वेंट मेंबर) को मालिकाना हक मिल सकेगा। प्राधिकरण बोर्ड ने रजिस्ट्री की अनुमति दे दी है। इससे सैकड़ों लोगों को लाभ होगा। यह फैसला औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को 141वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।
ये बड़े फैसले
बताया जाता है कि इस बैठक में ई-साइकिल के संचालन और निर्मित फ्लैटों की योजना सहित 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली। आवासीय समितियों के मामले में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। निर्णय लिया गया कि मूल आवंटी के बाद अंतिम काबिजदार तक प्राधिकरण से तय स्थानांतरण शुल्क का भुगतान भी अंतिम काबिजदार करेगा।
नहीं हो पा रही रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा में सीनियर सिटीजन सोसाइटी, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड समेत कई ऐसी आवासीय समितियां (सोसाइटी) हैं, जिनमें पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) न होने के कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऐसी सोसाइटी में खरीदार पावर ऑफ अटॉर्नी पर संपत्तियों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आवासीय समिति विभाग ने बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया।
ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी में फ्लैट खरीदने की चाहत पूरी होगी। निर्मित फ्लैटों की योजना जल्द लाने की तैयारी है। प्राधिकरण बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है। पहली बार ई-नीलामी के जरिए फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। पूर्व में शहर के सेक्टर ओमीक्रॉन-1 व ओमीक्रॉन-1 ए में बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी की योजना लाई गई थी।इस योजना के ब्रोशर व नियम-शर्तों पर अनुमति दे दी गई।