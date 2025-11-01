ग्रेटर नोएडा के लिए गुड न्यूज, नॉलेज पार्क-1 और 2 को जोड़ने के लिए बनेगा नया रास्ता

Hindustan Hindi News
greater noida new bridge on hawalia drain to connecting road knowledge park-1 and 2 know its route
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा शहर के नॉलेज पार्क-1 और दो को जोड़ने के लिए हवालिया नाला पर तुगलपुर के पास नया पुल बनाया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी कार्ययोजना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आईआईटी से जांच और सर्वे का काम पूरा कराया जा चुका है।

Sat, 1 Nov 2025 AM
प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, चार लेन के प्रस्तावित पुल का निर्मााण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा, जबकि खर्च प्राधिकरण उठाएगा। परी चौक पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए यह कार्ययोजना बनाई गई है। योजना के मुताबिक नॉलेज पार्क-1 स्थित पुलिस थाने के सामने से जाने वाली सड़क को इंडिया एक्सपो मार्ट के पास लोहिया पार्क के बराबर से 24 मीटर चौड़ी सड़क से सीधे जोड़ने के लिए हवालिया नाला पर पुल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, नाले के दोनों तरफ कुछ हिस्से में सड़क का विस्तार भी किया जाएगा।

अधिकारी के मुताबिक, नया पुल बनने से सूरजपुर कासना मार्ग पर कैलाश अस्पताल और प्रियदर्शनी कॉलेज (विश्व भारती स्कूल के पास बने यूटर्न) के बराबर से होकर जाने वाली सड़क सीधे नॉलेज पार्क-2 से जुड़ जाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा नॉलेज पार्क-2 स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट को मिलेगा। एक्सपो मार्ट में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के कार्यक्रम होते रहते हैं। लगभग 85 मीटर लंबा पुल चार लेन का होगा।

संस्थानों में आवाजाही सुगम होगी : नॉलेज पार्क-1 और दो स्थित शिक्षण संस्थानों में आवाजाही सुगम होने के साथ नॉलेज पार्क-2 से सूरजपुर-कासना मार्ग पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा।

लोगों को अभी लंबा चक्कर काटना पड़ रहा

नॉलेज पार्क-1 से दो में जाने के लिए अभी जगत फार्म के सामने ईशान कॉलेज और एलजी चौक के पास से रास्ता है। परी चौक की तरफ से भी रास्ता है,लेकिन काफी घूमकर जाना पड़ता है। ईशान कॉलेज और परी चौक की तरफ से भारी वाहनों को आने- जाने में परेशानी होती है। एलजी चौक की तरफ से जाने में भी कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में तुगलपुर के पास हवालिया नाला पर नया पुल बनने से आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। उनको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा

मंजूरी : यहां भी नया पुल बनाया जाएगा

सेक्टर पी-3 गोलचक्कर के पास हवालिया नाला पर भी एक हिस्से में बने वर्षों पुराने पाइप के पुल के स्थान पर अब नया पुल बनाया जाएगा, जो तीन लेन का होगा। प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। पाइप के पुल के स्थान पर आरसीसी पुल बनेगा। इसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10.50 मीटर यानी तीन लेन होगी। इसकी ऊंचाई भी कम से कम तीन मीटर बढ़ाई जाएगी। पी-3 गोलचक्कर से सेक्टर ओमेगा-1 की तरफ जाने वाली लेन पर बने नए पुल के बराबर ऊंचा किया जाएगा।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ''परी चौक पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए हवालिया नाला पर तुगलपुर के आसपास नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे नॉलेज पार्क-1 और दो जुड़ जाएंगे। सर्वेक्षण कर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। परियोजना का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होने लगी है।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News
