ग्रेटर नोएडा के इस गांव ने लगाया DJ पर बैन, नियम तोड़ा तो 'हुक्का-पानी' होगा बंद

ग्रेटर नोएडा के इस गांव ने लगाया DJ पर बैन, नियम तोड़ा तो 'हुक्का-पानी' होगा बंद
ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव की पंचायत ने शादियों और उत्सवों में डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है।
ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव की पंचायत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शादियों और सामाजिक समारोहों में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह निर्णय मुख्य रूप से बुजुर्गों, बच्चों और दिल के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है क्योंकि तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और लोगों की नींद में खलल पड़ता है। पंचायत ने चेतावनी दी है कि नियम का उल्लंघन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। गांव वालों का मानना है कि इस कदम से न केवल शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होंगी।
सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम
नवादा गांव की ग्राम पंचायत ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शादियों और अन्य सभी कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पंचायत का मानना है कि डीजे की तेज आवाज बुजुर्गों, बच्चों और विशेष रूप से दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है।
बैठक में सर्वसम्मति से लिया फैसला
पंचायत के प्रतिनिधियों ने एक विशेष बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि देर रात तक बजने वाले डीजे के कारण लोगों की नींद भी खराब होती है और भारी ध्वनि पलूशन से तनाव भी बढ़ता है। इसकी वजह से कई स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं।
नियम तोड़ा तो हुक्का पानी होगा बंद
इस नए नियम को गांव में सख्ती से लागू करने के लिए पंचायत ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। यदि गांव का कोई भी व्यक्ति इस आदेश की अनदेखी करता है या डीजे बजवाता है तो पंचायत उसके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार जैसी सख्त कार्रवाई कर सकती है। यानी उस परिवार और आरोपी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद किया जा सकता है।
गांव की शांति और सामूहिक हित सर्वोपरि
पंचायत का कहना है कि गांव की शांति और सामूहिक हित सर्वोपरि है, इसलिए सभी को इस फैसले का पालन करना होगा। नवादा गांव के इस फैसले की चर्चा अब पूरे गौतमबुद्धनगर जिले में हो रही है। गांव के इस फैसले को क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुरानी संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा
स्थानीय निवासियों ने भी पंचायत के इस निर्णय का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि शादियों में फिजूलखर्ची और शोर-शराबे की जगह अब पारंपरिक गीतों और शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मनाने की संस्कृति को फिर से बढ़ावा मिलेगा। इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के जरिए पंचायत ने परोक्ष तौर पर संदेश दिया है कि समाज और स्थानीय निवासियों का सामूहिक हित और शांति किसी भी शोर-शराबे वाले जश्न से कहीं ज्यादा जरूरी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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