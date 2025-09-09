greater noida murder cousin killed over video calls पत्नी को करता था वीडियो कॉल, ग्रेटर नोएडा में चचेरे भाई ने गला दबाकर मार डाला, Ncr Hindi News - Hindustan
पत्नी को करता था वीडियो कॉल, ग्रेटर नोएडा में चचेरे भाई ने गला दबाकर मार डाला

ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली पुलिस ने ऐमनाबाद गांव में एक कारपेंटर की हत्या के मामले को सुलझाते हुए, उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर परेशान करने के कारण इस घटना को अंजाम दिया था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाTue, 9 Sep 2025 09:18 AM
ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली पुलिस ने ऐमनाबाद गांव में रहने वाले कारपेंटर की हत्या के मामले का सोमवार को खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि चचेरे भाई ने पत्नी को वीडियो कॉल कर परेशान करने पर वारदात को अंजाम दिया था।

गला दबाकर नाले में फेंका शव

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि अमरोहा के रहने वाले दो चचेरे भाई इकरार सैफी उर्फ मोटा और नसीम ऐमनाबाद गांव में करीब चार साल से किराये के मकान में अलग-अलग कमरे में रहते थे। दोनों अलग-अलग जगह कारपेंटर का कार्य करते थे। डीसीपी के मुताबिक बीते मंगलवार को इकरार सैफी ने नसीम की गला दबाकर हत्या कर शव नाले में फेंक दिया पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर शुक्रवार को नाले से नसीम का शव बरामद कर परिजनों को घटना की सूचना दी थी। इसके बाद नसीम के भाई सलीम ने इकरार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया।

आरोपी इकरार सैफी गिरफ्तार

पुलिस ने सोमवार को आरोपी इकरार सैफी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नसीम उसकी पत्नी को वीडियो कॉल कर परेशान करता था। उस पर बुरी नजर रखता था। आरोपी को शक था कि नसीम के उसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं। आरोपी ने बताया कि वह मंगलवार को ऐमनाबाद गांव के समीप एक क्रिकेट मैदान में बैठा था। इसी बीच उसके पास पत्नी का फोन आया। पत्नी ने बताया कि नसीम उसे वीडियो कॉल कर परेशान कर रहा है। इसी बीच इकरार ने नसीम की हत्या करने की साजिश रची। उसने नसीम को तुरंत फोन कर कहीं बाहर चलने की बात कहकर क्रिकेट मैदान में बुलाया। पत्नी को फोन कर परेशान करने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ।

इस पर इकरार ने गला दबाकर नसीम की हत्या की और शव को नाले में फेंक दिया। इसके बाद उसकी जेब में रखे पर्स और बाइक की चाबी को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतक की बाइक की चाबी, आधार कार्ड, पैन कार्ड फोटो आदि सामान बरामद किया है। बिसरख पुलिस ने सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है।