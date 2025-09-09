पत्नी को करता था वीडियो कॉल, ग्रेटर नोएडा में चचेरे भाई ने गला दबाकर मार डाला

ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली पुलिस ने ऐमनाबाद गांव में एक कारपेंटर की हत्या के मामले को सुलझाते हुए, उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर परेशान करने के कारण इस घटना को अंजाम दिया था।

ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली पुलिस ने ऐमनाबाद गांव में रहने वाले कारपेंटर की हत्या के मामले का सोमवार को खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि चचेरे भाई ने पत्नी को वीडियो कॉल कर परेशान करने पर वारदात को अंजाम दिया था।

गला दबाकर नाले में फेंका शव डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि अमरोहा के रहने वाले दो चचेरे भाई इकरार सैफी उर्फ मोटा और नसीम ऐमनाबाद गांव में करीब चार साल से किराये के मकान में अलग-अलग कमरे में रहते थे। दोनों अलग-अलग जगह कारपेंटर का कार्य करते थे। डीसीपी के मुताबिक बीते मंगलवार को इकरार सैफी ने नसीम की गला दबाकर हत्या कर शव नाले में फेंक दिया पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर शुक्रवार को नाले से नसीम का शव बरामद कर परिजनों को घटना की सूचना दी थी। इसके बाद नसीम के भाई सलीम ने इकरार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया।

आरोपी इकरार सैफी गिरफ्तार पुलिस ने सोमवार को आरोपी इकरार सैफी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नसीम उसकी पत्नी को वीडियो कॉल कर परेशान करता था। उस पर बुरी नजर रखता था। आरोपी को शक था कि नसीम के उसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं। आरोपी ने बताया कि वह मंगलवार को ऐमनाबाद गांव के समीप एक क्रिकेट मैदान में बैठा था। इसी बीच उसके पास पत्नी का फोन आया। पत्नी ने बताया कि नसीम उसे वीडियो कॉल कर परेशान कर रहा है। इसी बीच इकरार ने नसीम की हत्या करने की साजिश रची। उसने नसीम को तुरंत फोन कर कहीं बाहर चलने की बात कहकर क्रिकेट मैदान में बुलाया। पत्नी को फोन कर परेशान करने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ।