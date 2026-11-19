ग्रेटर नोएडा में भांजी से रेप करने वाला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, मामा कहकर बुलाती थी बच्ची
ग्रेटर नोएडा में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बादलपुर थाना क्षेत्र के कल्दा गांव की है। आरोप है कि बच्ची के एक परिचित ने उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची आरोपी को मामा कहकर बुलाती थी।
ग्रेटर नोएडा में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बादलपुर थाना क्षेत्र के कल्दा गांव की है। आरोप है कि बच्ची के एक परिचित ने उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची आरोपी को मामा कहकर बुलाती थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने घटना के करीब दो घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, बच्ची की हालत ठीक है और मामले की जांच की जा रही है।
परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
सेंट्रल नोएडा के पुलिस उपायुक्त डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने गुरुवार को बताया कि बच्ची के परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुट गईं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के महज दो घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया।
बच्ची का परिचित है आरोपी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी बच्ची का परिचित है। बच्ची उसे मामा कहकर बुलाती थी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि बच्ची आरोपी के साथ गई थी। हालांकि, पुलिस ने इस तथ्य को जांच के शुरुआती निष्कर्ष के तौर पर बताया है। बच्ची के साथ हुई कथित आपराधिक घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस मामले में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।
पुलिस ने क्या बताया?
डीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने पीड़िता की हालत ठीक बताई है। घटना के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, इलाके में शांति व्यवस्था सामान्य है और घटना के बाद किसी तरह का तनाव नहीं है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता मामले की निष्पक्ष जांच करना और आरोपी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना है।
रेप के केस में सजा देने का एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। यहां के भिण्ड जिले में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 28 वर्षीय आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने 312 दिन जेल में बिताने के आधार पर रिहाई की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए अपराध को अत्यंत गंभीर और निंदनीय बताया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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