ग्रेटर नोएडा के मंगलमय कॉलेज के खाने में निकले कीड़े, छात्रों का भारी हंगामा

संक्षेप: नॉलेज पार्क स्थित मंगलमय कॉलेज के हॉस्टल में कीड़े वाला खाना मिलने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। खाद्य विभाग ने किचन में गंदगी मिलने पर कॉलेज को नोटिस जारी किया है और जांच शुरू कर दी है।

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित मंगलमय कॉलेज के हॉस्टल के भोजन में कीड़े मिलने पर छात्रों ने हंगामा किया। सुरक्षाकर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। खाद्य विभाग ने किचन में सफाई न मिलने पर मंगलवार को नोटिस जारी किया।

कीड़े वाले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सोमवार का बताया जा रहा। छात्रों का आरोप है कि सोमवार को छोले भटूरे नाश्ते में बने थे। जब वह हॉस्टल से खाना लेकर रूम में पहुंचे तो उसमें कीड़े चल रहे थे। उन्होंने जब विरोध किया तो कहा गया कि कीड़े नहीं, यह जीरा है। इसके बाद छात्र कैंटीन गए और वहां भी उन्होंने विरोध दर्ज कराया। शाम को छात्रों ने कॉलेज के गेट पर जाकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान छात्रों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हुई।

नॉलेज पार्क कोतवाली प्रभारी सर्वेश सिंह का कहना है कि कोई शिकायत नहीं मिली है। मौके पर ही समझौता हो गया था। छात्रों के लिए दूसरा खाना बनाया गया। खाद्य विभाग के स्टोर रूम में रखरखाव तथा किचन में सफाई संतोषजनक नहीं मिली। इसके बाद नोटिस दिया गया। इस मामले में कॉलेज प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिली।