ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क चले लाठी-डंडे, कार सवार युवक पर क्यों हुआ जानलेवा हमला?

संक्षेप: अट्टा पीर के रहने वाले सतीश ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि जब वह ग्रेटर नोएडा जा रहा था तभी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को कुछ युवकों की ओर से रोक लिया गया और पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट की।

Wed, 29 Oct 2025 04:38 PM
ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र के रॉयल पूर्वांचल हाइटस सोसाइटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीच सड़क कार सवार कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। घटना के अनुसार, मामला पुराने विवाद से जुड़ा है। वीडियो मंगलवार का है।

वीडियो के अनुसार,पिटाई का यह मामला रॉयल पूर्वांचल हाइटस सोसाइटी के पास का है। अट्टा पीर के रहने वाले सतीश ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि जब वह ग्रेटर नोएडा जा रहा था तभी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को कुछ युवकों की ओर से रोक लिया गया और पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट की।

इस दौरान उन्होंने लाठी डंडों से गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। वह तो गनीमत रही कि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस की ओर से मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मारपीट कर रहे कई युवक मौके से फरार भी हो गए। पास ही सोसाइटी से इस पूरी मारपीट का किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दो लोगों विनीत और राजेंद्र को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उनके बीच किसी बात को लेकर पहले भी विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते अब इनके बीच मारपीट हुई है। मौके से फरार हुए बाकी लोगों की पुलिस तलाश कर रही है।

