20 फीट गहरे नाले में कूदकर बच्ची की जान बचाई, नोएडा से सामने आई इंसानियत की तस्वीर

ग्रेटर नोएडा में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह किए बिना 20 फीट गहरे नाले में कूदकर एक तीन साल की बच्ची की जान बचाई, जिसके बाद उनके साहस की खूब सराहना हो रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSat, 6 Sep 2025 06:58 AM
नोएडा के सेक्टर-150 एटीएस प्रिस्टिन सोसाइटी के सामने शुक्रवार को 45 वर्षीय व्यक्ति ने इंसानियत की तस्वीर पेश कर हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने तीन वर्षीय बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना 20 फीट गहरे नाले में छलांग लगा दी और आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्ची को बाहर निकाल लिया।

खेलते वक्त नाले में गिरी लड़की

सोसाइटी के बाहर बिजली नाम की महिला चाय की दुकान चलाती है। वह शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी बेटी अनुष्का के साथ दुकान पर थी। उसने बेटी को खिलौना हाथ में थमाया और दुकान पर आ रहे ग्राहकों को सामान देने में जुट गई। इसी दौरान बच्ची खेलते-खेलते नाले में गिर गई। जैसे ही नन्ही अनुष्का गिरी, तभी पास में ही खड़े 45 वर्षीय वीर सिंह ने बिना सोचे बच्ची को बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी और पानी में समाई बच्ची को तलाश कर गोद में उठा लिया।

30 मिनट तक चली जिंदगी की जंग

वीर सिंह की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई। नाले में 15 फीट तक पानी भरा था। बच्ची को गोद में लेकर नाले से बाहर निकालना उनके लिए नामुमकिन था। नाले में दोनों के डूबने की स्थिति बन रही थी। लोगों ने लकड़ी का सहारा दिया, लेकिन गीलों हाथों से बच्ची और लकड़ी दोनों पर पकड़ बनाने में उन्हें काफी तकलीफ हुई। ऐसे में एक तरफ मां की बेकाबू चीखें, दूसरी तरफ लोगों की दौड़-भाग और बेचैनी के बीच संघर्ष, थकान और उम्मीद की यह जंग 30 मिनट तक चली, लेकिन वीर सिंह ने हिम्मत नहीं टूटने दी।

सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों ने रस्सी को नाले में फेंका, जिसे वीर सिंह ने अपने शरीर पर लपेटा। वीर सिंह जब बच्ची को गोद में लेकर बाहर निकल रहे थे, तब लोग उनके साहस के लिए तालियां बजाते रहे। नॉलेज पार्क कोतवाली के निरीक्षक सर्वेश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम के पहुंचने तक वीर सिंह और बच्ची बाहर निकल चुके थे। वीर सिंह के साहस की हर कोई सराहना करता दिखा।