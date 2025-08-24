Greater noida Man Post Before His Arrest For Wife Murder तुमने ऐसा क्यों किया? दुनिया मुझे हत्यारा कह रही है, गिरफ्तारी से पहले निक्की के पति विपिन का पोस्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
तुमने ऐसा क्यों किया? दुनिया मुझे हत्यारा कह रही है, गिरफ्तारी से पहले निक्की के पति विपिन का पोस्ट

पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पकड़े गए विपिन ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। शनिवार को लगभग 1 बजे डाले गए इस पोस्ट में विपिन ने कहा कि निक्की की मौत आत्महत्या से हुई है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSun, 24 Aug 2025 07:07 AM
पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पकड़े गए विपिन ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। शनिवार को लगभग 1 बजे डाले गए इस पोस्ट में विपिन ने कहा कि निक्की की मौत आत्महत्या से हुई है। विपिन ने लिखा, "तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि क्या हुआ था? तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गईं? तुमने ऐसा क्यों किया? दुनिया मुझे हत्यारा कह रही है, निक्की।"

ग्रेटर नोएडा के एक व्यक्ति को एक वीडियो में अपनी पत्नी पर हमला करते हुए देखा गया। उसे आग लगाकर पत्नी को मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। निक्की नाम की महिला की गुरुवार को जलने से मौत हो गई। वीडियो में ग्रेटर नोएडा के सिरसा स्थित उनके घर में उनके पति विपिन और एक अन्य महिला द्वारा उनकी पिटाई और उनके बाल खींचे जाते हुए दिखाया गया है। एक अन्य वीडियो में निक्की को जलती हुई और लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और बाद में फर्श पर बैठे हुए दिखाया गया है।

निक्की की बड़ी बहन कंचन भी उसी घर की बहू है। कंचन की शादी विपिन के बड़े भाई से हुई है। कंचन ने बताया कि दोनों बहनों को दहेज के लिए नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उनके ससुराल वाले 36 लाख रुपए की मांग करते थे। 2016 में शादी के तुरंत बाद से ही प्रताड़ना शुरू हो गई थी। निक्की को गुरुवार को विपिन और उसके ससुराल वालों ने उसके सामने ही आग लगा दी।

कंचन ने कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल वालों ने मायके से 36 लाख रुपए लाने को कहा। गुरुवार रात डेढ़ बजे से सुबह चार बजे के बीच मेरे साथ मारपीट भी की गई। उसी शाम, उन्होंने मेरे और बच्चों के सामने मेरी बहन के साथ बेरहमी से मारपीट की। फिर उन्होंने उस पर कोई तरल पदार्थ फेंका और मेरी आंखों के सामने उसे आग लगा दी।

कंचन ने कहा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं बचा नहीं सकी। कोई उसे अस्पताल ले गया। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे न्याय चाहिए। मैं चाहती हूं कि मेरे ससुराल वालों को भी वैसा ही कष्ट मिले जैसा उन्होंने मेरी बहन को दिया।

निक्की के बेटे ने भी बताया कि उसकी मां को आग लगा दी गई थी। बताया कि उन्होंने मम्मी पर कुछ डाला, उन्हें थप्पड़ मारे और फिर लाइटर से उन्हें आग लगा दी। निक्की की हत्या के मामले में विपिन के माता-पिता और उसके भाई का भी नाम है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।