ग्रेटर नोएडा : अवैध संबंध के शक में सोती हुई पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, फिर खुद बुलाई पुलिस

ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर फतेहपुर गांव में एक युवक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पुलिस को हत्या की सूचना दी।

ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर फतेहपुर गांव में एक युवक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पुलिस को हत्या की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

मूलरूप से बुलंदशहर के वीरखेड़ा गांव निवासी सोनू शर्मा पिछले डेढ़ साल से अपनी पत्नी 28 वर्षीय चंचल शर्मा के साथ रामपुर-फतेहपुर गांव में किराये पर कमरा लेकर रह रहा था। दोनों की शादी 8 साल पहले हुई थी। उनका सात वर्षीय बेटी अंशिका व पांच वर्ष का बेटा अंश है।

आरोपी सोनू शर्मा पहले एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। कुछ दिनों पहले उसकी नौकरी छूट गई थी। नौकरी छूटने के बाद वह साप्ताहिक बाजार और मेले आदि में खाने-पीने की ठेली लगाने लगा। उसे शक था कि उसकी पत्नी के किसी युवक के साथ अवैध संबंध हैं। इसको लेकर दोनों के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। शनिवार शाम को भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। रविवार सुबह 5 बजे के करीब सोनू उठा और सोती हुई चंचल की गर्दन, छाती और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। चंचल की चीख पुकार सुनकर दोनों बच्चे भी जग गए।

फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की बताया जाता है कि सोनू ने हत्या के बाद खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया था। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने सोनू को घर से ही हिरासत में ले लिया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया है। घटना में प्रयुक्त चाकू घरों में प्रयोग होने वाले चाकू से बड़ा बताया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सोनू विशेष रूप से हत्या करने के लिए चाकू को लेकर आया था या अचानक आवेश में घर में मौजूद चाकू से ही हत्या की गई। वहीं, दादरी कोतवाली इंस्पेक्टर का कहना है कि मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्यारोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।