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ग्रेटर नोएडा की जेल में बंद विदेशी कैदी की मौत, क्या है मामला?

Apr 05, 2026 07:00 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा, आशीष शर्मा
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ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद एक विदेशी कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक NDPS एक्ट के एक मामले में कई सालों से जेल में बंद था।

ग्रेटर नोएडा की जेल में बंद विदेशी कैदी की मौत, क्या है मामला?

ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद नाइजीरियन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह मई 2023 से एनडीपीएस एक्ट और वीजा समाप्त होने के मामले में जेल में था। बीटा-2 पुलिस ने मृतक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल प्रशासन के अनुसार सोलोमन निवासी नाइजीरिया लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार था। उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थीं। शुरुआत में उसका इलाज जेल अस्पताल में चला, लेकिन हालत लगातार बिगड़ने पर उसे दो दिन पहले दिल्ली स्थित एम्स के लिए रेफर किया गया था।

इसके बाद रविवार सुबह उसे कासना स्थित जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन ने बताया कि घटना की सूचना संबंधित एंबेसी को दे दी गई है। साथ ही उसके तीन दोस्तों को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। जेल अधीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी पहले ही भारत छोड़कर अपने देश लौट चुकी है।

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हालांकि, मृतक के दोस्त अल्फा-2 के मित्रा अपार्टमेंट में रहते है। शव को उसके दोस्तों या संबंधित देश की एंबेसी को सौंपा जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधि नहीं आता है, तो शव को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर में रखा जाएगा। इस पूरे मामले में जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है। वहीं, मौत के कारणों को लेकर आवश्यक औपचारिकताएं भी की जा रही हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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