ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर पर खत्म होगा जाम, 1.7 किमी सड़क को किया जाएगा 6 लेन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एलजी गोलचक्कर पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए गोलचक्कर से रामपुर सेक्टर बीटा-वन तक 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन से चौड़ा करके छह लेन का करने का निर्णय लिया है, जिससे शहर के कई सेक्टरों में यातायात आसान होगा और परी चौक पर भी दबाव कम होगा।

Wed, 3 Dec 2025 07:18 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर पर जाम खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए गोलचक्कर से रामपुर सेक्टर बीटा-वन (प्राधिकरण का पुराना दफ्तर) तक की सड़क को चौड़ा कर छह लेन का किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के परियोजना विभाग की टीम ने सर्वेक्षण कर लिया है। सीईओ से मंजूरी लेकर जल्द निविदा जारी की जाएगी। नए वर्ष में काम शुरू होने की उम्मीद है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक एलजी गोलचक्कर से दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर गामा-2 गोलचक्कर से होते हुए रामपुर सेक्टर बीटा-1, 2 तक की तरफ जाने वाली सड़क अभी चार लेन की है। वाहनों का दबाव होने के चलते एलजी गोलचक्कर पर व्यस्त समय में जाम लग जाता है। ऐसे में सड़क को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में रामपुर गोलचक्कर तक 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। मार्ग के दोनों तरफ एक-एक लेन का निर्माण कराया जाएगा।

परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस पर लगभग नौ करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बीते दिनों शहर की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया था। सीईओ के निर्देश पर काम शुरू कराने की योजना बनाई गई। सड़क के छह लेन होने से सेक्टर गामा-2, डेल्टा-1,2, 3, जीटा, ईटा आदि सेक्टरों और प्राधिकरण दफ्तर की तरफ आना-जाना आसान हो जाएगा।

परी चौक पर दबाव कम होगा

एलजी गोलचक्कर से शारदा विश्वविद्यालय के पास स्थित गोलचक्कर तक अधूरी पड़ी सड़क को छह लेन करने की तैयारी भी चल रही है। हालांकि, जमीन को लेकर प्राधिकरण और टी-सीरीज के बीच विवाद चल रहा है। प्राधिकरण इसका हल निकालने का प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर परी चौक पर भी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। डेढ़ किलोमीटर लंबी इस सड़क के बनने से एलजी चौक से नॉलेज पार्क-1, 2 और तीन स्थित 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों, इंडिया एक्सपो सेंटर और नोएडा के बीच आना जाना काफी आसान हो जाएगा।

