ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर पर खत्म होगा जाम, 1.7 किमी सड़क को किया जाएगा 6 लेन

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एलजी गोलचक्कर पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए गोलचक्कर से रामपुर सेक्टर बीटा-वन तक 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन से चौड़ा करके छह लेन का करने का निर्णय लिया है, जिससे शहर के कई सेक्टरों में यातायात आसान होगा और परी चौक पर भी दबाव कम होगा।

ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर पर जाम खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए गोलचक्कर से रामपुर सेक्टर बीटा-वन (प्राधिकरण का पुराना दफ्तर) तक की सड़क को चौड़ा कर छह लेन का किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के परियोजना विभाग की टीम ने सर्वेक्षण कर लिया है। सीईओ से मंजूरी लेकर जल्द निविदा जारी की जाएगी। नए वर्ष में काम शुरू होने की उम्मीद है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक एलजी गोलचक्कर से दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर गामा-2 गोलचक्कर से होते हुए रामपुर सेक्टर बीटा-1, 2 तक की तरफ जाने वाली सड़क अभी चार लेन की है। वाहनों का दबाव होने के चलते एलजी गोलचक्कर पर व्यस्त समय में जाम लग जाता है। ऐसे में सड़क को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में रामपुर गोलचक्कर तक 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। मार्ग के दोनों तरफ एक-एक लेन का निर्माण कराया जाएगा।

परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस पर लगभग नौ करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बीते दिनों शहर की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया था। सीईओ के निर्देश पर काम शुरू कराने की योजना बनाई गई। सड़क के छह लेन होने से सेक्टर गामा-2, डेल्टा-1,2, 3, जीटा, ईटा आदि सेक्टरों और प्राधिकरण दफ्तर की तरफ आना-जाना आसान हो जाएगा।