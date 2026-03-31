ग्रेटर नोएडा : अमित को कुचलने के बाद मौत का वीडियो बनाने पहुंचा था कातिल, मोबाइल में मिला सबूत
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में कार चढ़ाकर युवक अमित उर्फ भोंचू की हत्या के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। मुख्य आरोपी अमरपाल अपने एक साथी अमित के साथ हत्या करने के बाद बाइक लेकर फिर से घटनास्थल पर पहुंचा था।
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में कार चढ़ाकर युवक अमित उर्फ भोंचू की हत्या के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। मुख्य आरोपी अमरपाल अपने एक साथी अमित के साथ हत्या करने के बाद बाइक लेकर फिर से घटनास्थल पर पहुंचा था। वहां अमरपाल ने मृतक का वीडियो बनाया था। बताया जा रहा है कि वह अमित के मरने की पुष्टि करने गया था। पुलिस को मुख्य आरोपी के मोबाइल से वीडियो मिला है।
नॉलेज पार्क थाना प्रभारी ने बताया कि 25 मार्च को जेवर के मोहल्ला सल्लियान के रहने वाले अमित उर्फ भोंचू की कार से कुचलकर और सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को एक कच्चे रास्ते पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव बरामद कर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी जेवर के मोहल्ला सल्लियान निवासी अमरपाल, बिरौंड़ी निवासी अमित कुमार और हापुड़ के धौलाना निवासी सनी को गिरफ्तार किया था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अमरपाल के मोबाइल से वीडियो मिला है।
तीसरे साथी को भेजा था वीडियो
पुलिस पूछताछ में अमरपाल ने बताया कि यह वीडियो उसने घटना के बाद मौके पर जाकर बनाया था। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी ने बताया कि शव फेंकने के बाद वह घर आ गया था। इसके बाद दोबारा पुष्टि करने गया कि अमित मर गया या अभी जिंदा है। दोनों बाइक पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अमित के शव का वीडियो बनाया था। यह वीडियो उन्होंने अपने तीसरे साथी सनी को भेजा और कहा था कि अमित मर गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का अमित से पहले झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी जान बचाकर भागा था। आरोपी ने कार से उसे कुचल दिया था।
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर की गई हत्या
पुलिस के मुताबिक, अमित उर्फ भोंचू के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अमित को गिरफ्तार का जेल भेजा था। जेल से छूटकर आने के बाद अमित फिर से उस लड़की के आसपास घूमने लगा था। फिर से उसके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दे रहा था। इसी के चलते अमित की हत्या की साजिश रची गई थी।