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ग्रेटर नोएडा : अमित को कुचलने के बाद मौत का वीडियो बनाने पहुंचा था कातिल, मोबाइल में मिला सबूत

Mar 31, 2026 02:38 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में कार चढ़ाकर युवक अमित उर्फ भोंचू की हत्या के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। मुख्य आरोपी अमरपाल अपने एक साथी अमित के साथ हत्या करने के बाद बाइक लेकर फिर से घटनास्थल पर पहुंचा था।

ग्रेटर नोएडा : अमित को कुचलने के बाद मौत का वीडियो बनाने पहुंचा था कातिल, मोबाइल में मिला सबूत

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में कार चढ़ाकर युवक अमित उर्फ भोंचू की हत्या के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। मुख्य आरोपी अमरपाल अपने एक साथी अमित के साथ हत्या करने के बाद बाइक लेकर फिर से घटनास्थल पर पहुंचा था। वहां अमरपाल ने मृतक का वीडियो बनाया था। बताया जा रहा है कि वह अमित के मरने की पुष्टि करने गया था। पुलिस को मुख्य आरोपी के मोबाइल से वीडियो मिला है।

नॉलेज पार्क थाना प्रभारी ने बताया कि 25 मार्च को जेवर के मोहल्ला सल्लियान के रहने वाले अमित उर्फ भोंचू की कार से कुचलकर और सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को एक कच्चे रास्ते पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव बरामद कर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी जेवर के मोहल्ला सल्लियान निवासी अमरपाल, बिरौंड़ी निवासी अमित कुमार और हापुड़ के धौलाना निवासी सनी को गिरफ्तार किया था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अमरपाल के मोबाइल से वीडियो मिला है।

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तीसरे साथी को भेजा था वीडियो

पुलिस पूछताछ में अमरपाल ने बताया कि यह वीडियो उसने घटना के बाद मौके पर जाकर बनाया था। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी ने बताया कि शव फेंकने के बाद वह घर आ गया था। इसके बाद दोबारा पुष्टि करने गया कि अमित मर गया या अभी जिंदा है। दोनों बाइक पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अमित के शव का वीडियो बनाया था। यह वीडियो उन्होंने अपने तीसरे साथी सनी को भेजा और कहा था कि अमित मर गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का अमित से पहले झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी जान बचाकर भागा था। आरोपी ने कार से उसे कुचल दिया था।

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नाबालिग से दुष्कर्म करने पर की गई हत्या

पुलिस के मुताबिक, अमित उर्फ भोंचू के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अमित को गिरफ्तार का जेल भेजा था। जेल से छूटकर आने के बाद अमित फिर से उस लड़की के आसपास घूमने लगा था। फिर से उसके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दे रहा था। इसी के चलते अमित की हत्या की साजिश रची गई थी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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