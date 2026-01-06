दिन में साथ क्रिकेट खेले और रात में हत्या, ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ने जरा सी बात पर ली हरकेश की जान
ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी के कैमराला गांव में सोमवार को मामूली विवाद में एक युवक को बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरकेश के रूप में हुई है। जिन युवकों पर हरकेश की हत्या करने का आरोप है, वे सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं।
रविवार को छुट्टी के दिन उन्होंने एक साथ क्रिकेट खेला था। इसके बाद रात में कार हटाने को लेकर हुए झगड़े के बाद आरोपियों ने हरकेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन युवकों ने हत्या को अंजाम दिया उन सभी के साथ हरकेश का उठना-बैठना था। रविवार को दिन में सभी ने साथ क्रिकेट खेला और रात को घटना हो गई। आशंका है कि शराब के नशे में झगड़े के बाद आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। युवक की हत्या से गांव में शोक की लहर है।
मां-बाप का अकेला बेटा था हरकेश
हरकेश की मौत के बाद परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है। उसके घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी लोग गमगीन हैं। हरकेश अपने मां-बाप का अकेला बेटा था। हरकेश के दो बेटे हैं, जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है।
आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे ग्रामीण
हरकेश का शव सोमवार की देर शाम गांव पहुंचा। इसके बाद ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे। ग्रामीणों की मांग थी कि पहले पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मांग को लेकर काफी देर तक पुलिस और ग्रामीणों में वार्ता चलती रही। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। देर शाम को शव का अंतिम संस्कार किया गया।
चुनावी रंजिश की भी आशंका
युवक की हत्या के मामले में चुनावी रंजिश की भी आशंका जताई जा रही है। गांव में चर्चा है कि मारपीट में घायल मोहित गांव के प्रधान कपिल के परिवार से है। कपिल प्रधान ने ही इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। उधर, आरोपी पक्ष के लोग दूसरे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आशंका है कि चुनाव को लेकर रंजिश चल रही है। हालांकि, पुलिस अभी ऐसी किसी जानकारी की पुष्टि नहीं कर रही।