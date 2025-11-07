Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater noida jhuggis fire in bisrakh many cylinders explosion black smoke in sky
ग्रेटर नोएडा की झुग्गियों में लगी आग, कई सिलेंडरों में धमाके; चारों ओर छाया काला धुआं

ग्रेटर नोएडा की झुग्गियों में लगी आग, कई सिलेंडरों में धमाके; चारों ओर छाया काला धुआं

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत राइस चौक के पास शुक्रवार सुबह सड़क किनारे बनी झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग से आसपास के इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। इस दौरान कुछ झुग्गियों में सिलेंडर ब्लास्ट होने की भी खबर है।  

Fri, 7 Nov 2025 12:30 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत राइस चौक के पास शुक्रवार सुबह सड़क किनारे बनी झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग से आसपास के इलाके में चारों ओर काले धुएं का गुबार छा गया। इस दौरान कुछ झुग्गियों में सिलेंडर ब्लास्ट होने की भी खबर है। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

बिसरख के राइस चौक के पास आज सड़क किनारे बनी झुग्गियों में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से 30 से अधिक झुग्गियां जलकर मलबे में तब्दील हो गईं। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दूर-दूर तक धुआं और लपटें दिखाई दे रही हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुटी हैं। स्थानीय लोगों ने भी बाल्टियों और पाइप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन झुग्गियों में रखे गृहस्थी के सामान और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

आग में घरों का सामान जलने के बाद लोगों को मौके पर रोते-बिलखते देखा जा सकता है। दमकल अधिकारी के अनुसार, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और स्थिति सामान्य करने का प्रयास जारी हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
