ग्रेटर नोएडा का ITBP गोलचक्कर होगा छोटा, ट्रैफिक जाम के स्थायी समाधान का क्या प्लान

ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए आईटीबीपी गोलचक्कर की चौड़ाई को कम किया जाएगा। वहीं, डिवाइडर की लंबाई भी कम होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस काम पर 95 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर स्वर्णनगरी के पास स्थित आईटीबीपी गोलचक्कर की चौड़ाई (परिधि में) 2.5 मीटर और चारों डिवाइडर की लंबाई 2.7 मीटर कम की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अगले एक माह में काम शुरू करा दिया जाएगा। नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम एक साल में पूरा करना होगा। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो जाएगी।

ग्रेटर नोएडा का विस्तार और आबादी बढ़ने से ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहर के प्रमुख गोलचक्कर आईटीबीपी सेक्टर स्वर्णनगरी, रायन स्कूल सेक्टर बीटा-1, एलजी चौक, लेबर चौक डेल्टा- 1, रामपुर, अमृतपुरम आदि गोलचक्कर पर सुबह और शाम व्यस्त घंटों में हर रोज जाम लगने लगा है। इससे स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्राधिकरण ने गोलचक्कर के साथ सड़कों को चौड़ा किए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा ईस्ट इलाके में सबसे पहले आईटीबीपी गोलचक्कर का आकार छोटा किए जाने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इटेड़ा गोलचक्कर का आकार पहले ही छोटा किया जा चुका है। अधिकारी के मुताबिक, आने वाले समय में शहर में बने सभी गोलचक्करों का आकार छोटा करना पड़ेगा। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है।

ग्रेटर नोएडा में 65 बड़े गोलचक्कर ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में 65 गोलचक्कर हैं, जो आकार में काफी बड़े हैं। गोलचक्करों पर जाम की समस्या पैदा होने लगी है। इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गोलचक्कर के आकार को छोटा करने का निर्णय लिया है।