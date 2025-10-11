ग्रेटर नोएडा में खुलेंगी बड़ी IT कंपनियां, 6 बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आईटी सेक्टर में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए टेकजोन और नॉलेज पार्क-5 में छह बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च की है, जिनका आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण 29 अक्टूबर तक होगा।

ग्रेटर नोएडा में आईटी की बड़ी कंपनियां खुलेंगी। इसके लिए प्राधिकरण ने लंबे समय के इंतजार के बाद आईटी सेक्टर के छह बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च की है। इसमें गुरुवार से पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक योजना में शामिल छह भूखंडों में से सेक्टर टेकजोन में तीन और नॉलेज पार्क-5 में तीन भूखंड हैं, जिनका क्षेत्रफल 4047, 8094, 40,470 और 73,030 वर्गमीटर है। इसके लिए जगह चिह्नित कर ली गई है। 4,047 और 8,094 वर्गमीटर के भूखंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर नॉलेज पार्क-5 में और 40,470 व 73,030 वर्गमीटर के तीन भूखंड टेकजोन में हैं। इस योजना में पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 29 अक्तूबर निर्धारित है। वहीं, प्रोसेसिंग फीस 31 अक्तूबर तक जमा करनी होगी। अधिकारी के मुताबिक योजना में शामिल भूखंड कब्जा देने के लिए तैयार हैं। इस पर किसी तरह का कब्जा नहीं है।

दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और बेहतर बुनियादी संसाधन के चलते ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आईटी सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में निवेश करने की इच्छा जताई है। इससे संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसको देखते हुए फिलहाल छह बड़े भूखंडों की योजना शुरू कर दी गई है। बड़ी कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बता दें कि उद्योगों के लिए भी 39 भूखंडों की योजना शुरू की गई थी। इससे भी भारी भरकम निवेश आने की संभावना है।