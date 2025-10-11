greater noida it plots scheme launch e auction huge employment ग्रेटर नोएडा में खुलेंगी बड़ी IT कंपनियां, 6 बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida it plots scheme launch e auction huge employment

ग्रेटर नोएडा में खुलेंगी बड़ी IT कंपनियां, 6 बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आईटी सेक्टर में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए टेकजोन और नॉलेज पार्क-5 में छह बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च की है, जिनका आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण 29 अक्टूबर तक होगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSat, 11 Oct 2025 07:06 AM
share Share
Follow Us on
ग्रेटर नोएडा में खुलेंगी बड़ी IT कंपनियां, 6 बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च

ग्रेटर नोएडा में आईटी की बड़ी कंपनियां खुलेंगी। इसके लिए प्राधिकरण ने लंबे समय के इंतजार के बाद आईटी सेक्टर के छह बड़े भूखंडों की योजना लॉन्च की है। इसमें गुरुवार से पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक योजना में शामिल छह भूखंडों में से सेक्टर टेकजोन में तीन और नॉलेज पार्क-5 में तीन भूखंड हैं, जिनका क्षेत्रफल 4047, 8094, 40,470 और 73,030 वर्गमीटर है। इसके लिए जगह चिह्नित कर ली गई है। 4,047 और 8,094 वर्गमीटर के भूखंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर नॉलेज पार्क-5 में और 40,470 व 73,030 वर्गमीटर के तीन भूखंड टेकजोन में हैं। इस योजना में पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 29 अक्तूबर निर्धारित है। वहीं, प्रोसेसिंग फीस 31 अक्तूबर तक जमा करनी होगी। अधिकारी के मुताबिक योजना में शामिल भूखंड कब्जा देने के लिए तैयार हैं। इस पर किसी तरह का कब्जा नहीं है।

दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और बेहतर बुनियादी संसाधन के चलते ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आईटी सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में निवेश करने की इच्छा जताई है। इससे संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसको देखते हुए फिलहाल छह बड़े भूखंडों की योजना शुरू कर दी गई है। बड़ी कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बता दें कि उद्योगों के लिए भी 39 भूखंडों की योजना शुरू की गई थी। इससे भी भारी भरकम निवेश आने की संभावना है।

कॉल सेंटर के लिए योजना शुरू की गई थी : प्राधिकरण ने पूर्व में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यानी कॉल सेंटर के लिए 22 भूखंडों की योजना शुरू की थी। योजना में शामिल भूखंडों का क्षेत्रफल 500, 684, 783, 1000, 1042, 1126, 1206 और 1389 वर्गमीटर है। इसमें सबसे ज्यादा 500 और 1000 वर्गमीटर के भूखंड हैं। भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इनके आवंटन से भी अच्छा खासा निवेश आने के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे।