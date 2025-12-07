ग्रेटर नोएडा की इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भूखंडों की योजना शुरू, जानिए कैसे करें अप्लाई

शहर की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आठ भूखंडों की योजना शुरू हो गई है। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख चार जनवरी है। भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार से नई दर 27 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर से किया जाएगा।

अधिकारी के मुताबिक दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 750 एकड़ में विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में उद्योगों के लिए बड़े आकार के 38 भूखंड हैं, जिनमें से 26 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। बाकी बचे भूखंडों को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल) के अधिकारी के मुताबिक आठ भूखंडों की योजना शुरू की गई है। भूखंडों का आकार 3.4 एकड़ से 15.72 एकड़ के बीच है। इस टाउनशिप में व्यावसायिक श्रेणी के सात और ग्रुप हाउसिंग के चार भूखंड आरक्षित हैं। उद्योगों के बाद ग्रुप हाउसिंग की योजना लाई जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।