ग्रेटर नोएडा में सौतेले पिता ने चार और ढाई साल मासूमों को नाले में फेंका, छुड़ाना चाहता था पीछा

संक्षेप: शहदरा में सौतेले पिता ने दो मासूम बच्चों की हत्या करने की नीयत से पारस टियारा सोसाइटी के समीप बने गहरे नाले में फेंक दिया। दो डिलीवरी ब्वॉय ने रोने की आवाज सुनी और नाले में उतरकर बच्चों की जान बचाई।

ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शहदरा इलाके में एक सौतेले पिता ने अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करने की सोची। जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता आशीष ने अपनी पत्नी नीलम को सुबह बाजार छोड़ने के बहाने घर से बाहर भेजा और फिर घर आकर बच्चों को साथ लेकर सोसाइटी के पास स्थित नाले में फेंक दिया।

भाग्यवश, इस वारदात के दौरान दो डिलीवरी ब्वॉय—सोमवीर और दीनबंधु—बच्चों की मदद को पहुंच गए। उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी और तुरंत नाले में उतरकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। डिलीवरी ब्वॉय की तुरंत कार्रवाई ने बच्चों की जान बचाई।

पुलिस ने बताया कि आरोपी आशीष ने चार साल की बेटी और ढाई साल के सौतेले बेटे को घर में अकेला छोड़कर पत्नी को बाजार भेजा। इसके बाद घर लौटकर बच्चों को नाले में फेंक दिया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है।