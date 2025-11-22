ग्रेटर नोएडा में 16वें फ्लोर से लड़की ने लगाई छलांग, आधी रात तेज आवाज से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर परिक्षेत्र ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित मिग्सन ट्विंस सोसाइटी की ऊंची इमारत की 16 वीं मंजिल से देर रात एक 22 वर्षीय युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सोसाइटी टावर के बाहरी हिस्से खुले में जोरदार आवाज के साथ युवती के गिरने से आस पास के निवासियों और सुरक्षा में लगे कर्मियों ने पास जाकर देखा तो भौंचक्के रह गए।
आनन फानन में युवती की आत्महत्या की खबर से सोसाइटी सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देर रात की घटना के चलते सोसाइटी के लोग आपस में सहमे हुए रहे। इस बीच निवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पुलिस ने घटनास्थल और आस पास जांच की, जहां उन्हें किसी तरह का सुराग और सोसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक युवती प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और दोस्तों के साथ सोसाइटी के फ्लैट में रहती थी।
पुलिस का कहना है कि युवती के परिजनों से संपर्क साधा गया है और युवती के साथ रह रहे उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है प्रथम दृष्टया युवती ने किसी डिप्रेशन के चलते यह कदम उठाया है जिसकी एफआईआर दर्ज कर सभी पहलुओं में आगे जांच की जाएगी।