Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Noida Girl Suicide From 16th Floor Of Twins Tower
ग्रेटर नोएडा में 16वें फ्लोर से लड़की ने लगाई छलांग, आधी रात तेज आवाज से मचा हड़कंप

ग्रेटर नोएडा में 16वें फ्लोर से लड़की ने लगाई छलांग, आधी रात तेज आवाज से मचा हड़कंप

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर परिक्षेत्र ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित मिग्सन ट्विंस सोसाइटी की ऊंची इमारत की 16 वीं मंजिल से देर रात एक 22 वर्षीय युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

Sat, 22 Nov 2025 06:15 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा, वार्ता
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर परिक्षेत्र ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित मिग्सन ट्विंस सोसाइटी की ऊंची इमारत की 16 वीं मंजिल से देर रात एक 22 वर्षीय युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सोसाइटी टावर के बाहरी हिस्से खुले में जोरदार आवाज के साथ युवती के गिरने से आस पास के निवासियों और सुरक्षा में लगे कर्मियों ने पास जाकर देखा तो भौंचक्के रह गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आनन फानन में युवती की आत्महत्या की खबर से सोसाइटी सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देर रात की घटना के चलते सोसाइटी के लोग आपस में सहमे हुए रहे। इस बीच निवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पुलिस ने घटनास्थल और आस पास जांच की, जहां उन्हें किसी तरह का सुराग और सोसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक युवती प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और दोस्तों के साथ सोसाइटी के फ्लैट में रहती थी।

पुलिस का कहना है कि युवती के परिजनों से संपर्क साधा गया है और युवती के साथ रह रहे उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है प्रथम दृष्टया युवती ने किसी डिप्रेशन के चलते यह कदम उठाया है जिसकी एफआईआर दर्ज कर सभी पहलुओं में आगे जांच की जाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Suicide Suicide News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।