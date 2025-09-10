greater noida gaur chowk underpass construction update ग्रेटर नोएडा के लिए गुड न्यूज! चार मूर्ति अंडरपास के ऊपर जल्द वाहन दौड़ेंगे, मिलेगी जाम से राहत, Ncr Hindi News - Hindustan
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास की छत का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद वाहन आंशिक रूप से अंडरपास के ऊपर से गुजर सकेंगे और जाम की समस्या कम हो जाएगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 10 Sep 2025 07:29 AM
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति/गौड़ चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास के ऊपर से जल्द ही वाहन निकल सकेंगे। प्राधिकरण के सीईओ ने मंगलवार को इसके लिए अंडरपास की छत (स्लेप) का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

सीईओ रवि कुमार एनजी ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहे विकास कार्यों का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे परियोजना को समय रहते पूरा किया जा सके। सीईओ ने अंडरपास की छत का कार्य जल्द पूरा कर वाहनों के लिए शीघ्र खोल देने के निर्देश दिए, ताकि नोएडा की तरफ से आने वाले और जाने वाले वाहन चालकों को आंशिक रूप से राहत मिल सके। इस दौरान परियोजना विभाग के अधिकारियों ने अंडरपास के कार्य प्रगति से सीईओ को अवगत कराया। अंडरपास का कार्य पूर्ण होने में अभी छह माह लगेंगे।

सीईओ ने सभी सर्विस मार्ग को दुरुस्त करने और चौड़ा करने के निर्देश दिए। सीईओ ने 130 मीटर चौड़ी सड़क का भी जायजा लिया। उन्होंने बस-वे का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए।

सूरजपुर से गाजियाबाद की राह आसान होगी

चार मूर्ति चौक पर अंडरपास बनने से ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से गाजियाबाद की तरफ जाने वाले और गाजियाबाद से सूरजपुर की ओर आने वाले बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। चार मूर्ति चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास की लंबाई 760 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। दोनों तरफ 280-280 मीटर के रैंप बनाए जा रहे हैं।