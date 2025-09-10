ग्रेटर नोएडा के लिए गुड न्यूज! चार मूर्ति अंडरपास के ऊपर जल्द वाहन दौड़ेंगे, मिलेगी जाम से राहत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास की छत का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद वाहन आंशिक रूप से अंडरपास के ऊपर से गुजर सकेंगे और जाम की समस्या कम हो जाएगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति/गौड़ चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास के ऊपर से जल्द ही वाहन निकल सकेंगे। प्राधिकरण के सीईओ ने मंगलवार को इसके लिए अंडरपास की छत (स्लेप) का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

सीईओ रवि कुमार एनजी ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहे विकास कार्यों का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे परियोजना को समय रहते पूरा किया जा सके। सीईओ ने अंडरपास की छत का कार्य जल्द पूरा कर वाहनों के लिए शीघ्र खोल देने के निर्देश दिए, ताकि नोएडा की तरफ से आने वाले और जाने वाले वाहन चालकों को आंशिक रूप से राहत मिल सके। इस दौरान परियोजना विभाग के अधिकारियों ने अंडरपास के कार्य प्रगति से सीईओ को अवगत कराया। अंडरपास का कार्य पूर्ण होने में अभी छह माह लगेंगे।

सीईओ ने सभी सर्विस मार्ग को दुरुस्त करने और चौड़ा करने के निर्देश दिए। सीईओ ने 130 मीटर चौड़ी सड़क का भी जायजा लिया। उन्होंने बस-वे का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए।