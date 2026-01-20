ग्रेटर नोएडा के 15 सेक्टरों में बढ़ेगी गंगाजल की आपूर्ति, प्राधिकरण का बड़ा फैसला

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक सोमवार को किसी सेक्टर से दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत नहीं मिली, फिर भी एहतियात के तौर पर पेयजल पाइप लाइन में लीकेज की समस्या का तुरंत समाधान किया जा रहा है। नलकूपों पर पेयजल का क्लोरीनेशन मानक के अनुसार हो रहा है या नहीं इसकी भी निगरानी की जा रही है। जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

बढ़ाई जाएगी गंगाजल की आपूर्ति

इस बीच प्राधिकरण के जल विभाग के अधिकारियों का दावा है कि शहर के सबसे पुराने और अधिक बसावट वाले सेक्टरों अल्फा-1,2, बीटा-1,2, गामा-1,2, डेल्टा-1,2,3, ओमिक्रोन-1,2,3 और ईटा आदि में गंगाजल आपूर्ति बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी गई है। आने वाले दिनों में इसे और अधिक बढ़ाई जाएगी। प्राधिकरण की योजना भविष्य में शत प्रतिशत गंगाजल की आपूर्ति करने का है। उल्लेखनीय कि पहले आंशिक रूप से गंगाजल की आपूर्ति हो रही थी। वरिष्ठ प्रबंधक जल विभाग विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि सेक्टर डेल्टा-2 में लेबर चौक के पास मिग्सन की निर्माणाधीन व्यावसायिक परियोजना और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तिगरी के पास पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद गंगाजल की आपूर्ति में और सुधार हो जाएगा। तिगरी के पास काम होने से गौड़ चौक समेत आसपास की सोसाइटियों में गंगाजल पहुंच जाएगा। वहीं सेक्टर डेल्टा-2 के पास पाइप लाइन का काम पूरा होने पर सेक्टर नॉलेज पार्क-1,2,3, पी-1 से पी-8, ओमेगा बिल्डर एरिया आदि सेक्टरों में भी गंगाजल पहुंच जाएगा।