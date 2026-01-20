Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा के 15 सेक्टरों में बढ़ेगी गंगाजल की आपूर्ति, प्राधिकरण का बड़ा फैसला

ग्रेटर नोएडा के 15 सेक्टरों में बढ़ेगी गंगाजल की आपूर्ति, प्राधिकरण का बड़ा फैसला

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पुराने सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी है और जल्द ही पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद कई अन्य सेक्टरों व सोसाइटियों में शत-प्रतिशत शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा।

Jan 20, 2026 06:04 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के अल्फा, बीटा,गामा और डेल्टा समेत 15 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति बढ़ेगी। इस समय 60 फीसदी गंगाजल और 40 फीसदी भूजल की आपूर्ति की जा रही है। पहले इन सेक्टरों के घरों में गंगाजल आंशिक मात्रा में पहुंच रहा था।

लीकेज की समस्या हो रही ठीक

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक सोमवार को किसी सेक्टर से दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत नहीं मिली, फिर भी एहतियात के तौर पर पेयजल पाइप लाइन में लीकेज की समस्या का तुरंत समाधान किया जा रहा है। नलकूपों पर पेयजल का क्लोरीनेशन मानक के अनुसार हो रहा है या नहीं इसकी भी निगरानी की जा रही है। जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

बढ़ाई जाएगी गंगाजल की आपूर्ति

इस बीच प्राधिकरण के जल विभाग के अधिकारियों का दावा है कि शहर के सबसे पुराने और अधिक बसावट वाले सेक्टरों अल्फा-1,2, बीटा-1,2, गामा-1,2, डेल्टा-1,2,3, ओमिक्रोन-1,2,3 और ईटा आदि में गंगाजल आपूर्ति बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी गई है। आने वाले दिनों में इसे और अधिक बढ़ाई जाएगी। प्राधिकरण की योजना भविष्य में शत प्रतिशत गंगाजल की आपूर्ति करने का है। उल्लेखनीय कि पहले आंशिक रूप से गंगाजल की आपूर्ति हो रही थी। वरिष्ठ प्रबंधक जल विभाग विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि सेक्टर डेल्टा-2 में लेबर चौक के पास मिग्सन की निर्माणाधीन व्यावसायिक परियोजना और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तिगरी के पास पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद गंगाजल की आपूर्ति में और सुधार हो जाएगा। तिगरी के पास काम होने से गौड़ चौक समेत आसपास की सोसाइटियों में गंगाजल पहुंच जाएगा। वहीं सेक्टर डेल्टा-2 के पास पाइप लाइन का काम पूरा होने पर सेक्टर नॉलेज पार्क-1,2,3, पी-1 से पी-8, ओमेगा बिल्डर एरिया आदि सेक्टरों में भी गंगाजल पहुंच जाएगा।

दूषित पेयजल की शिकायत

सेक्टर बीटा- टू के एक घर में सोमवार शाम दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत है। बदबू आ रही थी। इसकी शिकायत सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से प्राधिकरण के संबंधित विभाग के अधिकारी से की गई है।

