गेमिंग और बेटिंग से जीतने का लालच देकर ठगी वाला कांड, पुलिस ने दबोचे 13 लोग
गिरोह के सदस्य दिल्ली-एनसीआर और ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बदलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे। इनके तार अन्य लोगों से भी जुड़े होने की आशंका है। बॉस बनकर 80 लाख की ठगी
ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग के जरिए लोगों को जीतने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का शुक्रवार को सूरजपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ओएसिस वेनेसिया सोसाइटी के एक फ्लैट में दबिश देकर गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के कब्जे से 29 मोबाइल फोन, 19 मोबाइल सिम कार्ड, दो लैपटॉप, एक टैबलेट और 35,700 रुपए नकद बरामद हुए हैं। गिरोह के सदस्य दिल्ली-एनसीआर और ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बदलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे। इनके तार अन्य लोगों से भी जुड़े होने की आशंका है।
बॉस बनकर 80 लाख की ठगी
वहीं दिल्ली पुलिस ने 'बॉस बनकर' धोखाधड़ी करने के एक कथित साइबर ठगी मामले में 33 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक शिक्षण संस्थान के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 80 लाख रुपए दूसरे खाते में अंतरित कराए गए थे। उन्होंने बताया कि लाभार्थी के बैंक खाते पर रोक (लियन) लगाकर ठगी गई पूरी रकम बरामद कर ली गई है।
आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी निवासी नौशाद के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस की खुफिया आईएफएसओ यूनिट ने जांच के बाद उसे 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया।
पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) गौरव त्यागी ने एक बयान में कहा,यह मामला 27 अक्टूबर को ऋषि अरबिंद एजुकेशनल सोसाइटी के महासचिव अभिषेक जैन की शिकायत पर दर्ज किया गया था। यह सोसाइटी नरेला में चंदर प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ का संचालन करती है।
बड़े अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर ठगी
शिकायत के अनुसार, एक अज्ञात शख्स ने व्हाट्सऐप पर शिक्षण संस्थान के एक बड़े पदाधिकारी के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग करके खुद को उनके (वरिष्ठ पदाधिकारी) रूप में पेश किया और कॉलेज के अकाउंटेंट से संपर्क किया। उसने अकाउंटेंट से तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा।
पुलिस ने बताया कि मैसेज को वास्तविक समझकर अकाउंटेंट ने कॉलेज के बैंक खाते से 80 लाख रुपए एक प्राइवेट बैंक में एम/एस एनएस ट्रेडर्स के नाम से चल रहा अकाउंट में ट्रआंसफर कर दिए। पुलिस ने बताया कि धनराशि का पता लाभार्थी के बैंक खाते से लगाया गया और खाताधारक नौशाद को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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