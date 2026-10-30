ग्रेटर नोएडा की महागुन सोसाइटी में बड़ा हादसा; फूल तोड़ने के चक्कर में पिता-पुत्र 23वीं मंजिल नीचे गिरे, दोनों की मौत
ग्रेटर नोएडा में महागुन मायवुड्स सोसाइटी में शुक्रवार सुबह एक पिता-पुत्र की 23वीं मंजिल से नीचे गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फूल तोड़ने के लिए बालकनी से गिरे बेटे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शुक्रवार तड़के महागुन मायवुड सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हो गया।यहां 23वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की की बालकनी से गिरकर पिता-पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना में पति और इकलौते बेटे खोने वाली महिला का रो-रोकर बुरा हाल है।
खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हो रहा था परिवार
बिसरख कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोसाइटी में 40 वर्षीय रणदीप पात्रा अपनी पत्नी और 11 साल के बेटे आरव पात्रा के साथ रहते थे। पुलिस के मुताबिक परिवार के लोगों को शुक्रवार की सुबह खाटू श्याम दर्शन के लिए जाना था, इसलिए सभी लोग सुबह 4:00 बजे सो कर उठे थे। वो नहाने के बाद पूजा की तैयारी करने लगे। इस बीच रणदीप ने अपने बेटे आरव को बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़कर लाने के लिए कहा था। पुलिस ने बताया कि बारिश होने की वजह से आरव ग्रिल पर पैर रखकर फूल तोड़ रहा था। इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वह ग्रिल से लटक गया। पिता ने जब बेटे को बचाने का प्रयास किया, इसी बीच अचानक दोनों नीचे गिर गए। इस घटना में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। इस घटना के बाद से रणदीप की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
सोसाइटी की 19वीं मंजिल से गिरकर बीबीए छात्र की मौत
वहीं, इससे पहले गुरुवार को भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी-2 स्थित प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में 19वीं मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि छात्र ने अपने परिजनों से नाराज होकर आत्महत्या की है। छात्र अभिनेता बनना चाहता था। बिसरख कोतवाली पुलिस के मुताबिक, अजय अरोड़ा प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका 18 वर्षीय बेटा आदित्य अरोड़ा गाजियाबाद के एक कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार की सुबह आदित्य सोसाइटी के बी टावर की 19वीं मंजिल से अचानक नीचे गिर गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि आदित्य अरोड़ा परिजनों से नाराज था। वह अभिनेता बनना चाहता था। परिजनों ने बीबीए में दाखिला करवा दिया था। पुलिस छात्र के मोबाइल से भी जानकारी जुटा रही है।