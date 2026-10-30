ग्रेटर नोएडा की महागुन सोसाइटी में बड़ा हादसा; फूल तोड़ने के चक्कर में पिता-पुत्र 23वीं मंजिल नीचे गिरे, दोनों की मौत

ग्रेटर नोएडा में महागुन मायवुड्स सोसाइटी में शुक्रवार सुबह एक पिता-पुत्र की 23वीं मंजिल से नीचे गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फूल तोड़ने के लिए बालकनी से गिरे बेटे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शुक्रवार तड़के महागुन मायवुड सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हो गया।यहां 23वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की की बालकनी से गिरकर पिता-पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना में पति और इकलौते बेटे खोने वाली महिला का रो-रोकर बुरा हाल है।

खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हो रहा था परिवार बिसरख कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोसाइटी में 40 वर्षीय रणदीप पात्रा अपनी पत्नी और 11 साल के बेटे आरव पात्रा के साथ रहते थे। पुलिस के मुताबिक परिवार के लोगों को शुक्रवार की सुबह खाटू श्याम दर्शन के लिए जाना था, इसलिए सभी लोग सुबह 4:00 बजे सो कर उठे थे। वो नहाने के बाद पूजा की तैयारी करने लगे। इस बीच रणदीप ने अपने बेटे आरव को बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़कर लाने के लिए कहा था। पुलिस ने बताया कि बारिश होने की वजह से आरव ग्रिल पर पैर रखकर फूल तोड़ रहा था। इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वह ग्रिल से लटक गया। पिता ने जब बेटे को बचाने का प्रयास किया, इसी बीच अचानक दोनों नीचे गिर गए। इस घटना में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। इस घटना के बाद से रणदीप की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।