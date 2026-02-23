Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा: मुआवजा हड़पने के लिए छोटे भाई को मार डाला, पिता ने बेटे और पोते पर दर्ज कराई FIR

Feb 23, 2026 09:39 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे के कलूपुरा गांव में मुआवजे की रकम के बंटवारे को लेकर एक व्यक्ति ने अपने बेटे और ससुर के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। वारदात को हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने मृतक के शव और उसकी बाइक को सड़क किनारे फेंक दिया। 

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे के कलूपुरा गांव में मुआवजे की रकम के बंटवारे को लेकर एक व्यक्ति ने अपने बेटे और ससुर के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। वारदात को हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने मृतक के शव और उसकी बाइक को सड़क किनारे फेंक दिया। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्र समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि कलूपुरा का रहने वाला 26 वर्षीय सुखदेव शर्मा तीन दिन पहले घर से बाइक लेकर निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। रविवार सुबह गांव से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे लहूलुहान हालत में उसका शव पड़ा मिला। शव के पास ही टूटी हालत में उसकी बाइक और हेलमेट पड़े हुए थे।

पिता ने बताई मुआवजे के लिए झगड़े वाली बात

शुरुआत में ग्रामीणों को लगा कि सुखदेव शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि, उसकी मां और पिता ने आरोप लगाया कि उनके बड़े बेटे हरकेश शर्मा ने ही सुखदेव की हत्या की है। पिता सुरेश शर्मा ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले यमुना प्राधिकरण से 28 लाख रुपये मुआवजा मिला था। इसी के बंटवारे को लेकर बड़ा बेटा उनसे और सुखदेव से लड़ाई झगड़ा करता था। परिजनों का आरोप है कि पिता मुआवजे की रकम में से अपने छोटे बेटे को हिस्सा न दे पाएं, इसके चलते बड़े बेटे हरकेश शर्मा ने अपने पुत्र हिमांशु और जेवर निवासी अपने ससुर अनिल शर्मा के साथ मिलकर सिर में भारी वस्तु से वार करके सुखदेव शर्मा की हत्या कर दी। लोगों को लगे कि मृतक की सड़क दुर्घटना में जान गई है। इसके लिए शव को सड़क किनारे ईख के खेत में फेंक दिया।

वारदात के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए दबिश दी जा रही है।

कहासुनी के बाद ममेरे भाई को चाकू मारा

वहीं, ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे की नई आबादी में ममेरे भाई पर चाकू से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। मूलरूप से मुज्जफरनगर के रहने वाले फैजल और मौहम्मद कैफ फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करते हैं। दोनों नई आबादी में किराये पर रहते हैं। शनिवार को किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद फैजल ने मोहम्मद कैफ की गर्दन पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
