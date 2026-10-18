मोबाइल में छिपा है राज! ग्रेटर नोएडा में परिवार के 5 लोगों की मौत मामले में क्या आशंका
ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत का राज मोबाइल फोन में छिपा हो सकता है। मृतक महेश ने घटना से पहले अपने मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। पुलिस इस मामले में हत्या की आशंका को ध्यान में रखकर भी जांच कर रही है।
ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत का राज महेश के मोबाइल में छिपे होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महेश ने घटना से पहले अपने मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें उसने अपने परिचितों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ऑडियो की जांच कर रही है।
पुलिस ने रबुपुरा के नगला पदम सिंह में महेश, उसकी पत्नी और तीन बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महेश का मोबाइल फोन कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से मामला खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहा है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मोबाइल फोन में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा।
हत्या के एंगल से भी जांच
पुलिस इस मामले में हत्या की आशंका को ध्यान में रखकर भी जांच कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक, महेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह खेतों में मजदूरी करने के साथ घर के पास दुकान चलाता था। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है कि परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था या नहीं।
सीएम ऑफिस तक पहुंचा मामला
जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। विधायक ने बताया कि घटना के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से घटना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मायावती ने शोक जताया
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सरकार से घटना की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की।
सपा ने निशाना साधा
समाजवादी पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ ने भी 'एक्स' पर एक पोस्ट में घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने पोस्ट में कहा कि प्रदेश में दूषित खाद्य पदार्थ और जहरीली सब्जी-फल धड़ल्ले से बिक रहे हैं।
भाई ने 8 साल पहले खुदकुशी की थी
महेश के सगे भाई राहुल ने करीब आठ साल पहले ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से महेश की विधवा भाभी अपने बच्चों को साथ लेकर अलग रह रही है। महेश की भाभी नीरज ने बताया कि उनके पति की मौत के बाद सास ने उसे घर से भगा दिया। उनकी 14 साल की लड़की है। उसे भी साथ नहीं रखा। मैं उसे लेकर किराए के घर में रहती हूं। महेश ने कहा था कि भाभी, तू टाइम काट ले। कुछ दिनों की बात है। देवर कहता था कि मेरा भाई चला गया। मैं हिस्सा नहीं मारूंगा। मैं हर चीज में हक दूंगा।
गांव में शोक की लहर
एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। आसपास के गांव में भी यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई इस रहस्य को जानना चाहता है कि पांच लोगों की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही पांचों शव देर रात गांव पहुंचे, परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। गमगीन माहौल में देर रात शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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