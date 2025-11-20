Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida fake raw officer huge transactions in 10 bank accounts
ग्रेटर नोएडा का फर्जी RAW अफसर तो बड़ा खिलाड़ी निकला, 10 खातों में करोड़ों का लेनदेन; सदमे में जज पत्नी

ग्रेटर नोएडा का फर्जी RAW अफसर तो बड़ा खिलाड़ी निकला, 10 खातों में करोड़ों का लेनदेन; सदमे में जज पत्नी

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी के फ्लैट से मंगलवार को गिरफ्तार रॉ के फर्जी अधिकारी ने बीते एक वर्ष में तीन देशों की यात्राएं कीं। उसके 10 बैंक खातों से करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ।

Thu, 20 Nov 2025 09:19 AMSudhir Jha हिन्दुस्तान, निशांत कौशिक, नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी के फ्लैट से मंगलवार को गिरफ्तार रॉ के फर्जी अधिकारी ने बीते एक वर्ष में तीन देशों की यात्राएं कीं। उसके 10 बैंक खातों से करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ। नोएडा एसटीएफ ने आरोपी के दो बैंक खातों में जमा 81 लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं। एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार 37 वर्षीय सुनीत कुमार पिछले एक साल में दुबई, मलेशिया और श्रीलंका की यात्रा पर गया। इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था और वह किससे मिला, इसको लेकर पूछताछ की जा रही। अब तक की जांच में उसके अलग-अलग नाम से विभिन्न बैंकों की शाखाओं में खुलवाए 10 बैंक खातों का पता चला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उसके एक ही बैंक खाते से पिछले एक साल में तीन करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ। आरबीएल बैंक के खाते में जमा 40 लाख और महिंद्रा बैंक के खाते में जमा 41 लाख रुपये फ्रीज करा दिए गए हैं। उसकी तीन कंपनियों के बारे में भी पता चला है, जो दिल्ली और नोएडा के पते पर पंजीकृत हैं। इन कंपनियों की भी जांच चल रही। आरोपी के पास से दिल्ली, बेंगलुरु और कर्नाटक के विभिन्न पत्तों पर हुए एग्रीमेंट भी मिले हैं।

एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि सुनीत के संबंध में उन्हें करीब दो महीने पहले जानकारी मिली थी। इसके बाद जांच के लिए एक टीम लगाई गई। दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद जांच और तेज कर दी गई और उसके गलत धंधों में सक्रिय होने की पुष्टि होने के बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उसने एसटीएफ को बताया कि वह चार महीने से ग्रेटर नोएडा में रह रहा।

एसटीएफ के अधिकारियों को फटकारने लगा

एसटीएफ के अधिकारियों ने फ्लैट में दबिश दी तो सुनीत, उसकी मां और बहन ने टीम को फटकारना शुरू कर दिया और उन पर हावी होने का प्रयास किया। टीम में मौजूद एक अधिकारी के अनुसार सुनीत का व्यवहार एक उच्च अधिकारी की तरह था और उसने टीम पर रौब झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। तुमने मेरा पायदान गंदा कर दिया। वह स्वयं को रॉ का बड़ा अधिकारी बताकर और फर्जी पहचान पत्र दिखाकर धमकाने लगा। एसटीएफ ने असली रॉ के अधिकारियों को बुलाकर जांच कराई तो उसकी पोल खुल गई। इसके बाद उसके तेवर नरम पड़ गए। एसटीएफ के अनुसार आरोपी सुनीत कुमार पुत्र ब्रज नंदन शाह मूलरूप से अजोई थाना भगवानपुर जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है। सुनीत ने क्लीनिकल साइक्लोजी में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है।

शेयर बाजार में भी ठगी की थी तैयारी

आरोपी सुनीत शेयर बाजार में भी ठगी करने की तैयारी में था। इसके लिए उसने हप्पू मेंटल हेल्थ सर्विस, फेस्टम 24 टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लोकली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से तीन कंपनियां बनाईं। इनमें सुनीत और इसकी मौसी की बहन निदेशक हैं। कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में उतारकर वह निवेशकों से ठगी करने की फिराक में था।

फर्जी पहचानपत्र मिला

सुनीत से कैबिनेट सेक्रेट्रिएट भारत सरकार लिखा फर्जी पहचान पत्र मिला। इस पर सुमित कुमार आईसी 7623 बी, रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेजिग्नेशन डायरेक्टर (ऑपरेशन), जेआईसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लिखा है।

ग्रेनो की सोसाइटी में किराये के फ्लैट पर रह रहा था

ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आरोपी ने फ्लैट किराये पर ले रखा था। फ्लैट की मालकिन मंजू गुप्ता से एसटीएफ के अधिकारियों ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि सुनीत खुद को सेना का मेजर बताकर फ्लैट किराये पर लिया। उसने अपना पुलिस सत्यापन दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के लेटर हैड पर मेजर अमित कुमार के नाम से करवाकर उपलब्ध करवाया था, जिसकी प्रति भी उन्होंने व्हाट्सऐप के माध्यम से एसटीएफ की टीम को भेज दी। जांच में यह सत्यापन पत्र भी फर्जी था।

धोखा देकर महिला जज से की शादी

एसटीएफ के अनुसार सुनीत कुमार ने करीब एक साल पहले बिहार के छपरा में कार्यरत महिला जज से शादी की थी। उसने महिला जज को बताया था कि वह गृह मंत्रालय में तैनात है। एसटीएफ ने जब महिला जज से बात की तो उन्होंने भी पति को गृह मंत्रालय में तैनात बताया और कहा कि वह इन दिनों गोपनीय मिशन पर गए हैं। एसटीएफ के अधिकारियों ने सुनीत के बारे में जब सारी सच्चाई महिला जज को बताई तो वह भी अचंभित रह गईं। पत्नी अब सच जानकर सदमे में है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Greater Noida News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।