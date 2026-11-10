ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सेक्टर ओमिक्रॉन-3 तक संवरेगी सड़क, दो और रास्तों की होगी मरम्मत

ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा एक्सप्रेसवे से सेक्टर ओमिक्रॉन-3 की सड़क सहित तीन सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई है।

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सेक्टर ओमिक्रॉन-3 तक सड़क संवारी जाएगी। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। इसके लिए टेंडर जारी कर कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस काम पर करीब सात करोड़ रुपये खर्च करेगा। यह काम पूरा होने पर आम लोगों को जाम और गड्ढे की समस्या से राहत मिलेगी।

प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात नियंत्रण के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली सड़क का निर्माण होगा। इस पर 1.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कार्य वर्क सर्किल-4 द्वारा कराया जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और जाम की समस्या कम होगी। वहीं, सेक्टर ओमिक्रॉन-3 में 18 मीटर और 12 मीटर चौड़ी सड़क के साथ डी-ब्लॉक की आंतरिक सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। इस काम पर 1.77 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह काम वर्क सर्किल-6 द्वारा किया। इससे सेक्टर की टूटी सड़कों को नया रूप मिलेगा और लोगों को धूल और गड्ढों से निजात मिलेगी।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक अंसल गोल्फ लिंक-1 सोसाइटी के ब्लॉक-ए और ब्लॉक-सी में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। यहां आंतरिक सड़कों की मरम्मत पर 3.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

गांवों का विकास और तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा स्कूल संवारे जाएंगे: देवला, लखनावली, हल्दौनी और कुलेसरा गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा रिठौरी, डाबरा, रामपुर फतेहपुर और मायचा के प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में मिड-डे मील शेड का निर्माण, दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण, परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल लगाने और शौचालयों के नवीनीकरण का कार्य वर्क कराया जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ाई करने में सहूलियत होगी।

तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा : लड़पुरा गांव के चार तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। योजना के तहत तालाबों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाकर उसके चारों ओर घूमने के लिए फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा।

गांवों में शहर की तरह सुविधाएं मिलेंगी ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांवों में सेक्टर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ऐच्छर गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव में सीवर, पेयजल पाइप लाइन, सीसी सड़क, स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाएं मिलेंगी। स्मार्ट विलेज पर आठ करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए जाते हैं। अब तक 20 से अधिक गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा चुका है। कई और गांव में काम होना बाकी है।