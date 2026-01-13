Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida expressway 45 meter wide side road stalled know reason
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास 45 मीटर चौड़ी सड़क अटकी, क्या वजह?

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास 45 मीटर चौड़ी सड़क अटकी, क्या वजह?

संक्षेप:

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर बन रही 45 मीटर चौड़ी सड़क का काम अटक गया है। सर्वे के अनुसार, करीब 695 मीटर हिस्सा अधूरा रह गया है। क्या है इसकी वजह? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Jan 13, 2026 03:30 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर चौड़ी सड़क के लिए प्राधिकरण को किसानों से पांच स्थानों पर जमीन नहीं मिली। इसके कारण करीब 695 मीटर हिस्से में सड़क नहीं बन सकी। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। अब प्राधिकरण फिर से किसानों से आपसी सहमति से जमीन लेने का प्रयास करेगा। नोएडा प्राधिकरण बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए अलग-अलग योजनाओं पर काम कर रहा है। इसी क्रम में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर चौड़ी सड़क पूरी करने की तैयारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नोएडा के सेक्टर-94 से सेक्टर-150 तक जाएगी

यह सड़क नोएडा के सेक्टर-94 से सेक्टर-150 तक जाएगी। फिर वहां से ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को जोड़ेगी। दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए सर्वेक्षण किया गया तो सड़क में अटकाव के मामले सामने आए।

क्या है वजह?

अधिकारियों का कहना है कि 45 मीटर सड़क काफी हिस्से में बनी है, लेकिन करीब पांच जगह किसानों से जमीन नहीं मिलने के कारण सड़क अधूरी है। इस वजह से लोगों को घूमकर जाना होता है।

किसानों से वार्ता शुरू

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जमीन लेने के लिए किसानों से बातचीत शुरू कर दी गई है। एक जगह किसान जमीन देने को तैयार हो गए हैं। जमीन लेने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। बाकी चार जगह भी किसानों से जमीन लेकर 45 मीटर चौड़ी सड़क को पूरा कराया जाएगा।

एक्सप्रेसवे का विकल्प सड़क बनेगी

अगर यह 45 मीटर चौड़ी सड़क पूरी बन जाती है तो यह नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का विकल्प साबित होगी। बिना किसी जाम में फंसे लोग नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक आसानी से आ-जा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:नोएडा में छात्रा का यौन उत्पीड़न; दो शिक्षकों पर केस, पुलिस ने एक को दबोचा
ये भी पढ़ें:पहलवान सुशील कुमार ने सागर धनखड़ हत्याकांड में डाली रेगुलर बेल अर्जी, क्या दलील?
ये भी पढ़ें:ग्रेनो में कार के नीचे युवती की लाश मिलने से सनसनी, 2 भाइयों की थी इकलौती सहारा

शहदरा गांव समेत तीन गांवों में अड़ंगा

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि शहदरा गांव के पास खसरा नंबर-928 पर किसान का कब्जा है। यहां लंबाई 74.20 मीटर लंबी सड़क फंसी है। दूसरा, अटकाव मोहियापुर गांव के पास है। यहां पर 75 मीटर लंबाई में सड़क बनी है। मोहियापुर गांव की जमीन के पास ही 45 मीटर चौड़ी सड़क को लेकर तीसरा अटकाव है। चौथा, अटकाव झट्टा गांव के सामने है। यहां 230 मीटर लंबी सड़क नहीं बन सकी है। पांचवां अटकाव भी झट्टा गांव की जमीन को लेकर है। यहां 234 मीटर सड़क बननी बाकी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।