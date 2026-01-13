ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास 45 मीटर चौड़ी सड़क अटकी, क्या वजह?

संक्षेप: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर बन रही 45 मीटर चौड़ी सड़क का काम अटक गया है। सर्वे के अनुसार, करीब 695 मीटर हिस्सा अधूरा रह गया है। क्या है इसकी वजह? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर चौड़ी सड़क के लिए प्राधिकरण को किसानों से पांच स्थानों पर जमीन नहीं मिली। इसके कारण करीब 695 मीटर हिस्से में सड़क नहीं बन सकी। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। अब प्राधिकरण फिर से किसानों से आपसी सहमति से जमीन लेने का प्रयास करेगा। नोएडा प्राधिकरण बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए अलग-अलग योजनाओं पर काम कर रहा है। इसी क्रम में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर चौड़ी सड़क पूरी करने की तैयारी है।

नोएडा के सेक्टर-94 से सेक्टर-150 तक जाएगी यह सड़क नोएडा के सेक्टर-94 से सेक्टर-150 तक जाएगी। फिर वहां से ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को जोड़ेगी। दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए सर्वेक्षण किया गया तो सड़क में अटकाव के मामले सामने आए।

क्या है वजह? अधिकारियों का कहना है कि 45 मीटर सड़क काफी हिस्से में बनी है, लेकिन करीब पांच जगह किसानों से जमीन नहीं मिलने के कारण सड़क अधूरी है। इस वजह से लोगों को घूमकर जाना होता है।

किसानों से वार्ता शुरू प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जमीन लेने के लिए किसानों से बातचीत शुरू कर दी गई है। एक जगह किसान जमीन देने को तैयार हो गए हैं। जमीन लेने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। बाकी चार जगह भी किसानों से जमीन लेकर 45 मीटर चौड़ी सड़क को पूरा कराया जाएगा।

एक्सप्रेसवे का विकल्प सड़क बनेगी अगर यह 45 मीटर चौड़ी सड़क पूरी बन जाती है तो यह नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का विकल्प साबित होगी। बिना किसी जाम में फंसे लोग नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक आसानी से आ-जा सकेंगे।