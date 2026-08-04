ग्रेटर नोएडा की कंपनी में आग बुझाने के दौरान हादसा; दीवार गिरने से 2 दमकल कर्मियों की मौत, 3 घायल

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में आने वाली एक कंपनी में सोमवार देर रात लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान हुए हादसे में 5 दमकलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाही शुरू कर दी है।

हादसे में 5 दमकल कर्मी हुए थे घायल

नोएडा पुलिस ने मंगलवार सुबह इस हादसे के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 3 और 4 अगस्त 2026 की रात में थाना ईकोटेक 3 अंतर्गत इलाके में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली ILGIM कंपनी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर स्थानीय पुलिस और फायर टेंडर की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया गया है। इसी दौरान कंपनी की साइड की एक दीवार एवं लोहे का एक बीम गिर जाने के चलते फायर सर्विस के 5 कर्मचारी चीफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, चीफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एंबुलेंस की मदद से तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद फायरमैन रोहित यादव और चीफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर तीरथपाल को मृत घोषित कर दिया। हालांकि, हादसे में घायल तीन अन्य दमकल कर्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस के सीनियर अधिकारी और एसडीआरएफ टीम घटना स्थल पर पर मौजूद है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।