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ग्रेटर नोएडा की कंपनी में आग बुझाने के दौरान हादसा; दीवार गिरने से 2 दमकल कर्मियों की मौत, 3 घायल

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा में चिप बनाने वाली ILGIM कंपनी में लगी आग को बुझाने के दौरान दीवार गिरने से 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। आग को बुझा लिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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ग्रेटर नोएडा की कंपनी में आग बुझाने समय दीवार गिरने से 2 दमकल कर्मियों की मौत, 3 घायल।

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में आने वाली एक कंपनी में सोमवार देर रात लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान हुए हादसे में 5 दमकलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाही शुरू कर दी है।

हादसे में 5 दमकल कर्मी हुए थे घायल

नोएडा पुलिस ने मंगलवार सुबह इस हादसे के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 3 और 4 अगस्त 2026 की रात में थाना ईकोटेक 3 अंतर्गत इलाके में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली ILGIM कंपनी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर स्थानीय पुलिस और फायर टेंडर की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया गया है। इसी दौरान कंपनी की साइड की एक दीवार एवं लोहे का एक बीम गिर जाने के चलते फायर सर्विस के 5 कर्मचारी चीफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, चीफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एंबुलेंस की मदद से तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद फायरमैन रोहित यादव और चीफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर तीरथपाल को मृत घोषित कर दिया। हालांकि, हादसे में घायल तीन अन्य दमकल कर्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस के सीनियर अधिकारी और एसडीआरएफ टीम घटना स्थल पर पर मौजूद है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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