ग्रेटर नोएडा: 130 मीटर रोड से जुड़ेगा ईकोटेक-16 सेक्टर, अंदर बनेंगी 3 तरह की सड़कें; टेंडर जारी

ग्रेटर नोएडा में नए औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-16 में आवागमन सुगम बनाने के लिए 80, 60 और 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस सेक्टर को 130 मीटर चौड़ी सड़क के साथ दादरी जीटी रोड से भी जोड़ा जाएगा।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, सेक्टर ईकोटेक- 16 सुनपुरा, खेड़ी और धूम मानिकपुर गांव की जमीन पर बसाया जा रहा है। इस सेक्टर में सोलर कंपनी अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को 25-25 एकड़ के दो प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। यहां निवेशकों और अन्य लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया गया है।

अधिकारी के मुताबिक, सेक्टर के चारों तरफ 80 मीटर और 60 मीटर चौड़ी सड़कें बनाईं जाएंगी। 80 मीटर सड़क चार लेन और 60 मीटर सड़क दो लेन की होगी। ग्रीन एरिया भी विकसित किया जाएगा। वहीं, सेक्टर के अंदर की मुख्य सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी।

सीनियर मैनेजर नरोत्तम सिंह ने बताया कि सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पर लगभग 43 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर अगले एक से दो माह में काम शुरू करा दिया जाएगा। इस सेक्टर को 130 मीटर सड़क से जोड़ने के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो भनौता गांव के पास जुड़ेगी।

बता दें कि 130 मीटर चौड़ी सड़क सीधे ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ती है। इसका विस्तार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र तक किया जाना प्रस्तावित है। यह सेक्टर दादरी जीटी रोड से भी जुड़ जाएगा। ऐसे में औद्योगिक सेक्टर में आने वाले माल वाहक वाहनों के जाम में फंसने की समस्या नहीं पैदा होगी।

130 मीटर सड़क के किनारे फैक्ट्रियां लगेंगी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 130 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे औद्योगिक इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है। उद्यमी भी इसके आसपास निवेश करने को इच्छुक हैं। इसके लिए औद्योगिक सेक्टरों में जमीन की खरीदारी के साथ जरूरी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सेक्टर ईकोटेक-8 और 9 130 मीटर सड़क के किनारे ही स्थित हैं। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते निवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं।