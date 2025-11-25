Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा: 130 मीटर रोड से जुड़ेगा ईकोटेक-16 सेक्टर, अंदर बनेंगी 3 तरह की सड़कें; टेंडर जारी

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा में नए औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-16 में आवागमन सुगम बनाने को 80, 60 और 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस सेक्टर को 130 मीटर चौड़ी सड़क के साथ दादरी जीटी रोड से भी जोड़ा जाएगा।

Tue, 25 Nov 2025 10:46 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा में नए औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-16 में आवागमन सुगम बनाने के लिए 80, 60 और 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस सेक्टर को 130 मीटर चौड़ी सड़क के साथ दादरी जीटी रोड से भी जोड़ा जाएगा।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, सेक्टर ईकोटेक- 16 सुनपुरा, खेड़ी और धूम मानिकपुर गांव की जमीन पर बसाया जा रहा है। इस सेक्टर में सोलर कंपनी अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को 25-25 एकड़ के दो प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। यहां निवेशकों और अन्य लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया गया है।

अधिकारी के मुताबिक, सेक्टर के चारों तरफ 80 मीटर और 60 मीटर चौड़ी सड़कें बनाईं जाएंगी। 80 मीटर सड़क चार लेन और 60 मीटर सड़क दो लेन की होगी। ग्रीन एरिया भी विकसित किया जाएगा। वहीं, सेक्टर के अंदर की मुख्य सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी।

सीनियर मैनेजर नरोत्तम सिंह ने बताया कि सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पर लगभग 43 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर अगले एक से दो माह में काम शुरू करा दिया जाएगा। इस सेक्टर को 130 मीटर सड़क से जोड़ने के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो भनौता गांव के पास जुड़ेगी।

बता दें कि 130 मीटर चौड़ी सड़क सीधे ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ती है। इसका विस्तार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र तक किया जाना प्रस्तावित है। यह सेक्टर दादरी जीटी रोड से भी जुड़ जाएगा। ऐसे में औद्योगिक सेक्टर में आने वाले माल वाहक वाहनों के जाम में फंसने की समस्या नहीं पैदा होगी।

130 मीटर सड़क के किनारे फैक्ट्रियां लगेंगी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 130 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे औद्योगिक इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है। उद्यमी भी इसके आसपास निवेश करने को इच्छुक हैं। इसके लिए औद्योगिक सेक्टरों में जमीन की खरीदारी के साथ जरूरी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सेक्टर ईकोटेक-8 और 9 130 मीटर सड़क के किनारे ही स्थित हैं। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते निवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

सुमित यादव, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ‘’ईकोटेक-16 में सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्द काम शुरू कराया जाएगा। इस संबंध में वर्क सर्किल के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
