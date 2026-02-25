ग्रेटर नोएडा में डीएससी मार्ग पर जाम से निजात दिलाने की तैयारी; 6 लेन का काम तेज
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में डीएससी मार्ग पर जाम और जलभराव से राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क को चार से छह लेन करने का काम तेज कर दिया गया है। जल निकासी की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है।
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में डीएससी मार्ग और तिलपता की जर्जर सड़कों के सुधरने से लोगों को जल्द ही जाम और जलभराव से राहत मिलेगी। प्राधिकरण इन सड़कों को चार से छह लेन तक चौड़ा कर रहा है। मजबूती के लिए सीमेंटेड (सीसी) सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जल निकासी के लिए नालियों को दुरुस्त करने का काम भी तेज है। इन कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। तिलपता में भारी वाहनों के लिए बेहतर सड़क बनाई जा रही है जो नोएडा और जीटी रोड को जोड़ती है।
चार से छह लेन करने का काम तेज
अधिकारियों ने बताया कि सूरजपुर में डीएससी मार्ग को चार से छह लेन करने का काम तेज कर दिया गया है। यह सड़क पिछले कई सालों से टूटी पड़ी थी। बारिश के मौसम में जलभराव होने पर इधर से आवाजाही करने वाले लोगों के साथ दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ट्रैफिक का दबाव होने की वजह से जाम की समस्या से भी जूझना पड़ता है।
ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही
आईआईटी से जांच के बाद प्राधिकरण ने सड़क को चौड़ी करने और जल निकासी की व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, सीसी सड़क बनाने के साथ ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है। इससे भविष्य में जलभराव की समस्या पैदा नहीं होगी। अब तक 40 फीसदी से अधिक काम हो चुका है। यहां पर पहले से बनी नाली को दुरुस्त किया जा रहा है।
चौड़ी की जा रही सड़क
सूरजपुर कस्बे में 2.5 किलोमीटर में सड़क को चौड़ी किया जा रहा है। सड़क के छह लेन होने से जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
तिलपता में सीमेंटेड सड़क का निर्माण शुरू
प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर ने बताया कि तिलपता में जर्जर हो चुकी सड़क के स्थान पर सीमेंटेड यानी सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। यह सड़क दो लेन की है। कुछ स्थानों को चौड़ा भी किया जा रहा है। जल निकासी के लिए दोनों तरफ चौड़ी नाली का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 25 फीसदी काम हो चुका है। तिलपता में कंटेनर डिपो होने की वजह से यहां भारी वाहनों का आना-जाना भी लगा रहता है। यह सड़क सीधे नोएडा और जीटी रोड को जोड़ती है।
हल्दौनी में राहत मिलेगी
डीएससी मार्ग पर हल्दौनी मोड़ के पास भी जलभराव-जाम से राहत मिलेगी। सूरजपुर घंटाघर चौक से कुलेसरा इंट्री प्वाइंट तक छह किलोमीटर लंबी नाली और पुलिया बन रही है। इससे सेक्टर इकोटेक-3 में जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी।
