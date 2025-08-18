Greater Noida: Drunken students created a ruckus late at night, indulged in stone pelting and fighting ग्रेटर नोएडा: नशे में धुत छात्रों ने देर रात मचाया हंगामा, पत्थरबाजी और मारपीट की क्या वजह?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Noida: Drunken students created a ruckus late at night, indulged in stone pelting and fighting

ग्रेटर नोएडा: नशे में धुत छात्रों ने देर रात मचाया हंगामा, पत्थरबाजी और मारपीट की क्या वजह?

सिगरेट खरीदने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना गहराया कि नशे में धुत छात्रों ने पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। छात्रों द्वारा बीच सड़क मचाए गए बवाल का वीडियो भी सामने आया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 18 Aug 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on
ग्रेटर नोएडा: नशे में धुत छात्रों ने देर रात मचाया हंगामा, पत्थरबाजी और मारपीट की क्या वजह?

ग्रेटर नोएडा के अल्फा-2 सेक्टर में करीब आधा दर्जन छात्रों द्वारा देर रात हंगामा मचाने का मामला सामने आया है। सिगरेट खरीदने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना गहराया कि नशे में धुत छात्रों ने पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। छात्रों द्वारा बीच सड़क मचाए गए बवाल का वीडियो भी सामने आया है।

ग्रेटर नोएडा के एच ब्लॉक मार्केट अल्फा-2 में देर रात छात्रों और दुकानदार के बीच सिगरेट खरीदने को लेकर बहस हुई। इसके बाद विवाद गहराने लगा। मामला बड़ा तो नशे में धुत करीब आधा दर्जन छात्रों ने मारपीट और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है।

घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसके लिए पुलिस द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया है। अब तक की जानकारी में सामने आया है कि कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है।

खबर अपडेट हो रही है…