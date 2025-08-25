Greater Noida dowry murder victim Nikki Bhati studied from DPS and then open beauty parlor DPS से की पढ़ाई फिर ब्यूटी पार्लर खोला; निक्की भाटी खुद उठाती थी परिवार का खर्च, कई अवॉर्ड भी मिले, Ncr Hindi News - Hindustan
 ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए जिंदा जलाई गई निक्की भाटी अपने परिवार का खर्च खुद उठा रही थी। उसके पिता ने कहा कि निक्की और कंचन ने डीपीएस स्कूल से पढ़ाई की थी। निक्की पढ़ाई में काफी होशियार थी।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 25 Aug 2025 08:17 AM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए जिंदा जलाई गई निक्की भाटी अपने परिवार का खर्च खुद उठा रही थी। उसके पिता ने कहा कि निक्की और कंचन ने डीपीएस स्कूल से पढ़ाई की थी। निक्की पढ़ाई में काफी होशियार थी। पढ़ाई के बाद उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और अपना पार्लर चलाती थी। वह अपने बच्चों को खुद ही पाल रही थी।

पिता ने कहा कि निक्की की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। मेरी बेटी चली गई। हत्यारों ने साजिश करके मेरी बेटी को मार दिया। उसे हमेशा तंग रखते थे, टॉर्चर करते थे। इससे वह परेशान रहती थी, लेकिन आरोपी बाज नहीं आ रहे थे।

सोशल मीडिया पर ऐक्टिव रहती थी : कंचन और निक्की मेकओवर आर्टिस्ट थीं। उन्हें कई अवॉर्ड भी मिले थे। निक्की की बहन कंचन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर कंचन के 49 हजार फॉलोअर्स हैं। दोनों बहनें ससुराल में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं। ब्यूटी पार्लर से संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करती थीं।

कंचन ने मारपीट का बनाया वीडियो : कंचन ने ससुराल में छोटी बहन निक्की के साथ हुई बर्बरता का वीडियो भी बनाया था। कंचन ने इस घटना के एक के बाद एक कई वीडियो बनाए और फिर इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को देखकर लोगों में भारी आक्रोश है। इस तरह की घटना करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

निक्की की मां और बहन की तबीयत बिगड़ी

इस घटना के बाद से परिवार पर दुख का बाहर टूटा गया है। निक्की की मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। रविवार को अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां दोनों का इलाज चल रहा है।