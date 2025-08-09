बैट से पीटा-दांतों से काटा, नोएडा के डे-केयर में सवा साल की बच्ची से क्रूरता; संचालिका-सहायिका पर FIR

ग्रेटर नोएडा सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में संचालित डे-केयर में सवा साल की मासूम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने डे-केयर की संचालिका और नाबालिग सहायिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

ग्रेटर नोएडा सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में संचालित डे-केयर में सवा साल की मासूम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को डे-केयर की संचालिका और नाबालिग सहायिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सहायिका को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में चारु नाम की महिला डे-केयर चलाती है। इसी सोसाइटी में रहने वाली महिला मोनिका की सवा साल की बच्ची डे केयर में जाती है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार को बेटी को डे-केयर से लेकर आई तो वो रो रही थी। मां ने बेटी के कपड़े बदले तो उसके पैरों में दो गोल निशान बने थे। इसके बाद महिला बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को किसी ने दांतों से काटा है। इसके बाद महिला डे-केयर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी।

सीसीटीवी में दिखा कि डे-केयर की नाबालिग सहायिका बच्ची के साथ मारपीट कर रही है। उसने बच्ची को नीचे गिराकर प्लास्टिक के बैट से पीटा और दांतों से काटा। महिला ने इस बारे में संचालिका से बात की तो उन्होंने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। महिला का आरोप है कि डे-केयर की संचालिका की लापरवाही की वजह से सहायिका ने बच्ची के साथ मारपीट की। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

किराये के फ्लैट में संचालित हो रहा डे-केयर : पुलिस की जांच में पता चला है कि डे केयर की संचालिका ने ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट किराये पर ले रखा है। पुलिस का कहना है कि फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें घटना रिकॉर्ड हुई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मारपीट की बात सामने नहीं आ रही। सीसीटीवी के मुताबिक सहायिका के हाथ से बच्ची नीचे गिर गई थी, जिससे उसे थोड़ी चोट लगी। हालांकि, मामले की जांच की जा रही है।

मासूमों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ सोसाइटी और सेक्टर में चल रहे डे केयर में मासूमों की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के ये संचालित किए जा रहे हैं। अधिकांश डे केयर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। बच्चों की देखरेख करने वाले केयरटेकर भी प्रशिक्षित नहीं होते। लोगों का कहना है कि प्राधिकरण को उनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए।

ये इंतजाम होने जरूरी ● कम से कम एक प्रशिक्षित स्टॉफ होना चाहिए।

● सुरक्षित प्रवेश और निकास की व्यवस्था

● गेट पर सुरक्षा गार्ड और विजिटर रजिस्टर

● अस्पताल से टाईअप होना चाहिए।

● सीसीटीवी कैमरे लगे हों।

● लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य है।

● राज्य बाल कल्याण विभाग या स्थानीय प्रशासन से अनुमति जरूरी होती है।

● बच्चों के हेल्थ रिकॉर्ड, इमरजेंसी संपर्क नंबर आदि होना चाहिए।

बी.एस. वीर कुमार, एसीपी, सेंट्रल नोएडा, ''नाबालिग सहायिका पर मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने सहायिका को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।''

बिना अनुमति संचालन हो रहा ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटी के अंदर बिना किसी की अनुमति के डे केयर संचालित किए जा रहे हैं। शहर में आवासीय परिसर में कॉमर्शियल गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय सेक्टर में संस्थागत भूखंड आवंटित किए हैं। सोसाइटी में संस्थागत गतिविधि के संचालक को लेकर कोई अनुमति नहीं दी जाती। इसके बावजूद सेक्टर और सोसाइटी में आवासीय परिसर के अंदर डे केयर, पीजी, हॉस्टल आदि का संचालन किया जा रहा है। प्राधिकरण की अनुमति बिना के लोग धड़ल्ले से कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इन्हें चलाने का इनके पास कोई नियम भी नहीं है। अपनी मर्जी से तमाम तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है।