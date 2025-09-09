ग्रेटर नोएडा में चल रही थी पटाखे की अवैध फैक्ट्री, मौके पर मिला 1500 किलो विस्फोटक

पुलिस ने यहां से तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। उनकी पहचान गाजियाबाद निवासी रामलखन, आजाद और बहराइच के रहने वाले राजेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने खंडहर मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद किया है।

ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली की पुलिस ने सोमवार को बोड़ाकी गांव में खंडहर मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़ कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने 1500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, मशीनें और उपकरण बरामद किए। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि दादरी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोड़ाकी गांव में एक खंडहर मकान में छापेमारी की। पुलिस की जांच में पता चला कि मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। फैक्टरी से भारी मात्रा में रासायनिक पाउडर, मशीनें, पैकिंग सामग्री और डेटोनेटर तार बरामद हुए।

पुलिस ने यहां से तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। उनकी पहचान गाजियाबाद निवासी रामलखन, आजाद और बहराइच के रहने वाले राजेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने खंडहर मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद किया है। इनमें 1004 किलोग्राम तैयार पटाखे (अनार), 100 बोरी अधबनी नलकी पटाखे, 53.6 किलो मैग्नीशियम पाउडर, 74.8 किलो स्मैक लेस पाउडर, 68.4 किलो कटन पाउडर, 37.9 किलो टीआई पाउडर और 29.4 किलो सिल्लीकेट समेत कई खतरनाक रसायन शामिल हैं। इसके अलावा गोंद, पीओपी, फेविकॉल, डब्ल्यू पाउडर, लाल मिट्टी और पैकिंग में प्रयोग होने वाली गत्ते की बोरियां और टेप भी बड़ी मात्रा में मिली। छह दाब मशीनें, एक इलेक्ट्रॉनिक दाब मशीन मोटर, एक स्प्रे मशीन, एक इलेक्ट्रिक कांटा, हथौड़ियां, टेप कटर, मिसल, धुरमुट और डेटोनेटर तार के बंडल बरामद किए। इसके साथ ही फैक्ट्री में उपयोग किए जा रहे ड्रम, प्लास्टिक टब, क्रेटऔर पटली भी जब्त की गईं।

दीपावली के लिए तैयार किए जा रहे थे पटाखे पुलिस की जांच में पता चला है की फैक्टरी में दीपावली के लिए पटाखे तैयार किए जा रहे थे। इन पटाखों की सप्लाई कहां की जानी थी, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों के तार किस से जुड़े हैं, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखे बनाने के लिए आरोपियों ने किससे अनुमति ली थी, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। पुलिस को शक है कि किसी बड़े व्यापारी के इशारे पर पटाखे तैयार किए जा रहे थे।

बड़ा हादसा हो सकता था ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, जिससे पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ है। आबादी में इस तरह अवैध रूप से पटाखे बनाने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आरोपी चोरी छिपे यहां पटाखे बना रहे थे।

दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बनाने और बेचने पर प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध के बावजूद लोग अवैध रूप से चोरी छिपे पटाखे बेचने और बनाने का काम करते हैं। दिवाली से पहले इस तरह के लोग सक्रिय हो जाते हैं। दीपावली पर भी चोरी छिपे पटाखे की बिक्री की जाती है।