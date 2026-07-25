ग्रेटर नोएडा के दादरी में 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। प्राधिकरण के मुताबिक इस सड़क का काम जल्द ही पूरा होने के करीब है। इसके बाद दादरी में जीटी रोड तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दादरी रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) से जीटी रोड तक आवागमन जल्द सुगम हो जाएगा। दो किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन आरसीसी सड़क का काम अगले एक माह में पूरा हो जाएगा।इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने लग जाएगी। वहीं, बेहतर जल निकासी के लिए आरसीसी नाली और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी बनाया जाना है।

दरअसल, आरओबी से जीटी रोड को जोड़ने वाली सड़क जगह-जगह पर टूट गई थी। गड्ढे होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। दादरी में रेलवे स्टेशन होने की वजह से यात्रियों का आना- जाना लगा रहता है।

लोगों ने प्राधिकरण के सीईओ के सामने रखी थी समस्या लोगों की इस परेशनी को देखते हुए प्राधिकरण की तरफ से इस प्रमुख सड़क को नए सिरे से बनाया जा रहा है। इससे दादरी नगर के साथ जीटी रोड पर जाने वाले लोगों और आसपास के ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे को प्राधिकरण के सीईओ के सामने रखा था। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) से जांच कराने के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने काम शुरू करा दिया है।

अगले महीने पूरा होगा सड़क का काम वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर ने बताया कि चार लेन की यह सड़क जल्द खराब न हो, इसके लिए आरसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जल निकासी के लिए सड़क के दोनों तरफ आरसीसी नाली, फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स और सेंट्रल वर्ज की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। सड़क का काम अगले एक माह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद नाली और फुटपाथ का काम शुरू किया जाएगा।

इन सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा ग्रेटर नोएडा के प्रमुख कस्बे सूरजपुर में डीएसी मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। यहां भी आरसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इस समय काम बंद है। तिलपता में भी सड़क और नाली का निर्माण किया जाना है। इन विकास कार्यों के होने से जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी।