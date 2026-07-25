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काम की बात: ग्रेटर नोएडा के दादरी में 2 KM लंबी सड़क निर्माण कब तक होगा पूरा? जीटी रोड पहुंचना जाना आसान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा के दादरी में 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। प्राधिकरण के मुताबिक इस सड़क का काम जल्द ही पूरा होने के करीब है। इसके बाद दादरी में जीटी रोड तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

Road construction
सड़क निर्माण एआई निर्मित तस्वीर

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दादरी रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) से जीटी रोड तक आवागमन जल्द सुगम हो जाएगा। दो किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन आरसीसी सड़क का काम अगले एक माह में पूरा हो जाएगा।इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने लग जाएगी। वहीं, बेहतर जल निकासी के लिए आरसीसी नाली और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी बनाया जाना है।

दरअसल, आरओबी से जीटी रोड को जोड़ने वाली सड़क जगह-जगह पर टूट गई थी। गड्ढे होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। दादरी में रेलवे स्टेशन होने की वजह से यात्रियों का आना- जाना लगा रहता है।

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लोगों ने प्राधिकरण के सीईओ के सामने रखी थी समस्या

लोगों की इस परेशनी को देखते हुए प्राधिकरण की तरफ से इस प्रमुख सड़क को नए सिरे से बनाया जा रहा है। इससे दादरी नगर के साथ जीटी रोड पर जाने वाले लोगों और आसपास के ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे को प्राधिकरण के सीईओ के सामने रखा था। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) से जांच कराने के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने काम शुरू करा दिया है।

अगले महीने पूरा होगा सड़क का काम

वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर ने बताया कि चार लेन की यह सड़क जल्द खराब न हो, इसके लिए आरसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जल निकासी के लिए सड़क के दोनों तरफ आरसीसी नाली, फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स और सेंट्रल वर्ज की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। सड़क का काम अगले एक माह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद नाली और फुटपाथ का काम शुरू किया जाएगा।

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इन सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा

ग्रेटर नोएडा के प्रमुख कस्बे सूरजपुर में डीएसी मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। यहां भी आरसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इस समय काम बंद है। तिलपता में भी सड़क और नाली का निर्माण किया जाना है। इन विकास कार्यों के होने से जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी।

सड़कों को चौड़ा भी किया जा रहा

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''ग्रेटर नोएडा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नई सड़कें बनाने के साथ मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। जाम की समस्या को दूर करने के लिए सड़कों को चौड़ी भी किया जा रहा। दादरी आरओबी से जीटी रोड तक की सड़क के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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