DMIC टाउनशिप के लिए बड़ी सौगात, ग्रेटर नोएडा का डाढ़ा गोलचक्कर रोड अब होगा 6 लेन

ग्रेटर नोएडा में डाढ़ा गोलचक्कर से टाउनशिप तक का सफर स्मूथ होने जा रहा है। इसके लिए मुख्य सड़क की 4 लेन की सड़क को 6 लेन का बनाया जाएगा। ऐसा होने से डीएमआईसी के पास बनने वाली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप तक फायदा मिलेगा।

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत ग्रेटर नोएडा में विकसित की जा रही आधुनिक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप तक आवाजाही और आसान हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गोलचक्कर से टाउनशिप को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन का किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है।

परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा को जाम मुक्त बनाने के लिए सभी प्रमुख सड़कों को चौड़ी करने की विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत 130 मीटर सड़क स्थित डाढ़ा गोलचक्कर से डीएमआईसी को जोड़ने वाली सड़क चौड़ी की जाएगी। इससे जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी आवाजाही सुगम हो जाएगी। मालवाहक वाहन बिना किसी रुकावट के आ जा सकेंगे। यमुना सिटी तक 130 मीटर चौड़ी सड़क का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। बोड़ाकी के पास प्रस्तावित मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब को फायदा मिलेगा।

काम पर 25 करोड़ रुपये होंगे खर्च प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि 4 लेन की सड़क को 6 लेन का किया जाएगा। यह सड़क हायर गोलचक्कर के पास जुड़ती है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क को चौड़ी करने के साथ फुटपाथ, जल निकासी के लिए आरसीसी नाली और सेंट्रल वर्ज में सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। इस पर 25.63 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। टेंडर की प्रक्रिया पूरी एक से दो माह में काम शुरू करा दिया जाएगा।

दरअसल टाउनशिप में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। अब तक 30 से अधिक प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। यहां हायर इलेक्ट्रॉनिक्स समेत पांच कंपनियों में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। ग्रुप हाउसिंग के दो प्लॉट भी आवंटित किए जा चुके हैं।