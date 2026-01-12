ग्रेनो में कार के नीचे युवती की लाश मिलने से सनसनी, दो भाइयों की थी इकलौती सहारा

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में सोमवार को एक खड़ी कार के नीचे से 27 साल की एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि महोबा की रहने वाली दीपा माता-पिता के निधन के बाद अपने दो छोटे भाइयों की इकलौती सहारा थी।

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में सोमवार को एक खड़ी कार के नीचे से 27 साल की एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महोबा की रहने वाली दीपा नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वह अपने माता-पिता के निधन के बाद अपने दो छोटे भाइयों की इकलौती सहारा थी। रविवार को काम पर निकलने के बाद जब वह घर नहीं लौटी और उसका फोन बंद आया तो उसके भाई ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है।

काम पर जाने के लिए घर से निकली थी पुलिस ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में सोमवार को एक पार्क के पास खड़ी कार के नीचे से दीपा की लाश बरामद की गई है। दीपा काम पर जाने के लिए अपने घर से निकली थी। पुलिस के मुताबिक, दीपा यूपी के महोबा जिले की रहने वाली थी।

कॉल सेंटर में करती थी नौकरी पुलिस ने जानकारी दी कि दीपा बीटा-2 में अपने छोटे भाई के साथ किराए के फ्लैट में रहती थी और नोएडा के सेक्टर 60 के एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। पुलिस के मुताबिक, दीपा रविवार को काम के लिए निकली थी पर घर वापस नहीं आई और मोबाइल बंद होने पर उसके भाई ने पुलिस को खबर दी।

लोगों ने देखी लाश लिस ने बताया कि सोमवार सुबह वहां के लोगों ने खड़ी कार के नीचे लाश को देखा और इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिकायत मिलने पर बीटा-2 थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी।

दो भाइयों का थी सहारा पुलिस ने जानकारी दी कि माता-पिता की मृत्यु के बाद दीपा ही अपने दो भाइयों का एकमात्र सहारा थी। पुलिस के मुताबिक उसका एक भाई छात्र है जो ग्रेटर नोएडा में उसके साथ ही रहता था जबकि दूसरा भाई जयपुर में नौकरी करता है।