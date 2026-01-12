Hindustan Hindi News
ग्रेनो में कार के नीचे युवती की लाश मिलने से सनसनी, दो भाइयों की थी इकलौती सहारा

ग्रेनो में कार के नीचे युवती की लाश मिलने से सनसनी, दो भाइयों की थी इकलौती सहारा

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में सोमवार को एक खड़ी कार के नीचे से 27 साल की एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि महोबा की रहने वाली दीपा माता-पिता के निधन के बाद अपने दो छोटे भाइयों की इकलौती सहारा थी। 

Jan 12, 2026 09:10 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में सोमवार को एक खड़ी कार के नीचे से 27 साल की एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महोबा की रहने वाली दीपा नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वह अपने माता-पिता के निधन के बाद अपने दो छोटे भाइयों की इकलौती सहारा थी। रविवार को काम पर निकलने के बाद जब वह घर नहीं लौटी और उसका फोन बंद आया तो उसके भाई ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है।

काम पर जाने के लिए घर से निकली थी

पुलिस ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 सेक्टर में सोमवार को एक पार्क के पास खड़ी कार के नीचे से दीपा की लाश बरामद की गई है। दीपा काम पर जाने के लिए अपने घर से निकली थी। पुलिस के मुताबिक, दीपा यूपी के महोबा जिले की रहने वाली थी।

कॉल सेंटर में करती थी नौकरी

पुलिस ने जानकारी दी कि दीपा बीटा-2 में अपने छोटे भाई के साथ किराए के फ्लैट में रहती थी और नोएडा के सेक्टर 60 के एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। पुलिस के मुताबिक, दीपा रविवार को काम के लिए निकली थी पर घर वापस नहीं आई और मोबाइल बंद होने पर उसके भाई ने पुलिस को खबर दी।

लोगों ने देखी लाश

लिस ने बताया कि सोमवार सुबह वहां के लोगों ने खड़ी कार के नीचे लाश को देखा और इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिकायत मिलने पर बीटा-2 थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी।

दो भाइयों का थी सहारा

पुलिस ने जानकारी दी कि माता-पिता की मृत्यु के बाद दीपा ही अपने दो भाइयों का एकमात्र सहारा थी। पुलिस के मुताबिक उसका एक भाई छात्र है जो ग्रेटर नोएडा में उसके साथ ही रहता था जबकि दूसरा भाई जयपुर में नौकरी करता है।

खंगाल रही कैमरों की फुटेज

पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बीटा-2 थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दीपा पार्क तक कैसे पहुंची और उसकी लाश कार के नीचे कैसे आई। पुलिस दीपा के फोन के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन डेटा की गहराई से जांच कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
