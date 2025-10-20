ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों खूनी टकराव; गोलीबारी में 2 की मौत, फोर्स तैनात

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में सोमवार को नाली के पानी के बहाव को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते गोलीबारी में तब्दील हो गया। खूनी संघर्ष में दो लोगों की मौत हो गई है।

ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में नाली के पानी को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गांव में हुई इस हिंसा के बाद तनाव फैल गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स तैनात कर दी है। दो लोगों की हत्या के बाद मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में सोमवार को एक विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय पंचों की मौजूदगी में पंचायत चल रही थी। दोनों पक्षों के बीच नाली के पानी के बहाव को लेकर विवाद था। इसे सुलझाने के लिए दोनों पक्ष अपनी बातें रख रहे थे। इसी दौरान देखते ही देखते माहौल गरमा गया और अचानक गोलियां चलने लगीं। कुछ ही देर में एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया।

बताया जाता है कि पंचायत के दौरान ही कहासुनी होने लगी। आरोपी प्रिन्स भाटी, बोबी तोंगड़, और मनोज नागर ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में दीपांशु भाटी (21) और उनके चाचा अजयपाल भाटी (55) की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनका गांव के कुछ लोगों से नाली के पानी की निकासी को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से पंचायत बुलाई गई थी। भरी पंचायत के दौरान गोलीबारी के कारण पूरे गांव में तनाव फैल गया। मृतकों के परिजनों की ओर से विरोध के तौर पर सड़क जाम कर दी गई। सूचना मिलते ही जारचा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया।