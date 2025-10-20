Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों खूनी टकराव; गोलीबारी में 2 की मौत, फोर्स तैनात

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में सोमवार को नाली के पानी के बहाव को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते गोलीबारी में तब्दील हो गया। खूनी संघर्ष में दो लोगों की मौत हो गई है।

Mon, 20 Oct 2025 06:35 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में नाली के पानी को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गांव में हुई इस हिंसा के बाद तनाव फैल गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स तैनात कर दी है। दो लोगों की हत्या के बाद मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में सोमवार को एक विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय पंचों की मौजूदगी में पंचायत चल रही थी। दोनों पक्षों के बीच नाली के पानी के बहाव को लेकर विवाद था। इसे सुलझाने के लिए दोनों पक्ष अपनी बातें रख रहे थे। इसी दौरान देखते ही देखते माहौल गरमा गया और अचानक गोलियां चलने लगीं। कुछ ही देर में एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया।

बताया जाता है कि पंचायत के दौरान ही कहासुनी होने लगी। आरोपी प्रिन्स भाटी, बोबी तोंगड़, और मनोज नागर ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में दीपांशु भाटी (21) और उनके चाचा अजयपाल भाटी (55) की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनका गांव के कुछ लोगों से नाली के पानी की निकासी को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से पंचायत बुलाई गई थी। भरी पंचायत के दौरान गोलीबारी के कारण पूरे गांव में तनाव फैल गया। मृतकों के परिजनों की ओर से विरोध के तौर पर सड़क जाम कर दी गई। सूचना मिलते ही जारचा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया।

ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त साद मियां खान ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोस तैनात की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
