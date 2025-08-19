greater noida crime man arrested after police encounter for killing woman गाजियाबाद में मिली थी शिवानी की लाश; ग्रेटर नोएडा पुलिस के एनकाउंटर में रेहान घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida crime man arrested after police encounter for killing woman

गाजियाबाद में मिली थी शिवानी की लाश; ग्रेटर नोएडा पुलिस के एनकाउंटर में रेहान घायल

एक महिला की कथित तौर पर हत्या करने का आरोपी ग्रेटर नोएडा पुलिस के एनकाउंटर में घायल हो गया है। वह महिला के साथ प्रेम संबंध में था। आरोपी रेहान को चेकिंग के दौरान जारचा थाने की एक टीम ने दादरी से गिरफ्तार किया।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नोएडाTue, 19 Aug 2025 12:13 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में मिली थी शिवानी की लाश; ग्रेटर नोएडा पुलिस के एनकाउंटर में रेहान घायल

ग्रेटर नोएडा में एक महिला की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में एक शख्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। वह महिला के साथ प्रेम संबंध में था। ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी रेहान को 17 अगस्त को खटाना नहर के पास चेकिंग के दौरान जारचा थाने की एक टीम ने दादरी से गिरफ्तार किया था।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अगस्त को गाजियाबाद की एक तलाकशुदा महिला शिवानी की लाश समाना गांव की एक नहर से बरामद हुई थी। इस मामले की छानबीन पुलिस कर ही रही थी कि रेहान नाम का आरोपी दादरी से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में रेहान ने खुलासा किया कि उसे शक था कि शिवानी का किसी और के साथ प्रेम संबंध है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार ने आगे बताया कि शनिवार को वह कथित तौर पर उसे नहर के पास ले गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी ने लाश को पास की झाड़ियों में फेंक दिया।

रेहान ने पुलिस को यह भी बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता के संपर्क में आया था। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में उसके पैर में चोट आई है। उसे अस्पताल भेजा गया है। आरोपी रेहान के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा और एक खाली कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है।

वहीं एक अन्य मामले में नोएडा सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाश को सोमवार को सेक्टर-71 अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन निवासी सुमन घोष के रूप में हुई है। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। 22 वर्षीय सुमन घोष वर्तमान में किराये का कमरा लेकर सर्फाबाद गांव में रह रहा था।