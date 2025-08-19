गाजियाबाद में मिली थी शिवानी की लाश; ग्रेटर नोएडा पुलिस के एनकाउंटर में रेहान घायल

एक महिला की कथित तौर पर हत्या करने का आरोपी ग्रेटर नोएडा पुलिस के एनकाउंटर में घायल हो गया है। वह महिला के साथ प्रेम संबंध में था। आरोपी रेहान को चेकिंग के दौरान जारचा थाने की एक टीम ने दादरी से गिरफ्तार किया।

ग्रेटर नोएडा में एक महिला की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में एक शख्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। वह महिला के साथ प्रेम संबंध में था। ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी रेहान को 17 अगस्त को खटाना नहर के पास चेकिंग के दौरान जारचा थाने की एक टीम ने दादरी से गिरफ्तार किया था।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अगस्त को गाजियाबाद की एक तलाकशुदा महिला शिवानी की लाश समाना गांव की एक नहर से बरामद हुई थी। इस मामले की छानबीन पुलिस कर ही रही थी कि रेहान नाम का आरोपी दादरी से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में रेहान ने खुलासा किया कि उसे शक था कि शिवानी का किसी और के साथ प्रेम संबंध है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार ने आगे बताया कि शनिवार को वह कथित तौर पर उसे नहर के पास ले गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी ने लाश को पास की झाड़ियों में फेंक दिया।

रेहान ने पुलिस को यह भी बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता के संपर्क में आया था। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में उसके पैर में चोट आई है। उसे अस्पताल भेजा गया है। आरोपी रेहान के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा और एक खाली कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है।