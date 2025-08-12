ग्रेटर नोएडा: स्कूल में साढ़े 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप के दोषी को उम्रकैद

ग्रेटर नोएडा में साढ़े 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बंगाल के रहने वाले आरोपी ने एक नामी स्कूल में वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के एक नामी स्कूल में साल 2018 में साढ़े 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले चंडीदास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है। स्वीमिंग सीखने के दौरान चंडीदास ने डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी तब बतौर लाइफ गार्ड स्वीमिंग पूल के पास तैनात था। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।

इस फैसले से पहले गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 5 साल की बच्ची से डिजिटल रेप के एक दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी की अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं जमा करता है तो उसको अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बताया जाता है कि नोएडा के सेक्टर-142 में 5 फरवरी 2023 को 5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना हुई थी। पड़ोसी नारायण प्रभु ने वारदात को अंजाम दिया था। दोषी नारायण बिहार के सुपौल का रहने वाला है। वह नोएडा में एक फैक्ट्री में काम करता था। वारदात के समय बच्ची के पिता अपनी ड्यूटी पर तो मां बाजार गई थी। इसी दौरान नारायण प्रभु ने बच्ची को गिफ्ट दिलाने के बहाने अपने कमरे ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।