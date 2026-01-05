Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा में गाड़ी हटाने को लेकर बवाल, युवक की पीट-पीटकर हत्या

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा के कैमराला गांव में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पीड़ित का सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहे कुछ युवकों से विवाद हो गया था।

Jan 05, 2026 05:38 pm IST Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के कैमराला गांव में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पीड़ित अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था तभी सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहे कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। बहस बढ़ने पर आरोपियों ने दोनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में हरकेश की मौत हो गई जबकि मोहित घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी फरार हमलावरों की तलाश जारी है।

पीट-पीटकर कर हत्या

दादरी कोतवाली क्षेत्र के कैमराला गांव में रविवार को रास्ते में खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में 30 वर्षीय हरकेश की पीट कर हत्या कर दी गई जबकि उसका साथी मोहित मारपीट के दौरान घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा का दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है।

गाड़ी हटाने को कहने पर बवाल

बताया जाता है कि दादरी थाना क्षेत्र के कैमराला गांव निवासी हरकेश अपने दोस्त मोहित के साथ रविवार को ग्रेटर नोएडा से गांव लौट रहा था। कैमराला के पास कुछ युवक क्रिकेट मैच के बाद शराब पी रहे थे और उन्होंने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी। हरकेश ने उनसे गाड़ी हटाने को कहा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया।

लाठी-डंडों से हमला

यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। आरोपियों ने हरकेश और उसके दोस्त मोहित पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में हरकेश और मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरकेश और मोहित को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया।

हिरासत में 2 आरोपी

परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक दो आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह विवाद गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई और हरकेश की हत्या कर दी गई। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
