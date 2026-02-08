ग्रेटर नोएडा में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, पति-पत्नी और साली समेत 4 हिरासत में

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार दोपहर सेक्टर 36 स्थित एक बेसमेंट में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान पति पत्नी, साली समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है।

Feb 08, 2026 04:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
ग्रेटर नोएडा में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार दोपहर सेक्टर 36 स्थित एक बेसमेंट में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान पति पत्नी, साली समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है। यहां ईसाई धर्म अपनाने के उद्देश्य से लोगों को इकट्ठा किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।

सेक्टर में रहने वाले लोगों को जब यह जानकारी हुई तो उन्होंने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान के बेसमेंट में जाकर जांच की तो पता चला कि वहां पर कुछ ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और करीब 12 लोग प्रार्थना सभा में मौजूद थे। इसके बाद मौके से एक युवक उसकी पत्नी, साली समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर यहां पर किस तरह की प्रार्थना सभा आयोजन की जा रही थी।

बच्चों को बुलाकर धर्मपरिवर्तन

वहीं सेक्टर के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पर आसपास के बच्चों को बुलाकर जबरन उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। सेक्टर के लोग इकट्ठा हुए और वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने जब बेसमेंट में जाकर देखा तो वहां पर ईसाई धर्म की किताबें, दीवार पर ईसाई धर्म का चिन्ह और दीवारों पर कई तरह की शब्द लिखे पाए गए हैं।

थाना प्रभारी बीटा 2 विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 36 के एक बेसमेंट में रविवार को एक ईसाई धर्म से जुड़ी प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है की प्रार्थना सभा का आयोजन टैक्सी चालक सुरेश द्वारा किया जा रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी, साली और एक अन्य व्यक्ति चंद करन भी मौजूद था। इनके द्वारा कुछ महिलाएं को इकट्ठा कर उनहे ईसाई धर्म के बारे में बारे में बताया जा रहा था और धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इन सभी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस मकसद से यह प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और इसमें शामिल लोगों को किस तरह का प्रलोभन या दबाव तो नहीं दिया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Greater Noida News
