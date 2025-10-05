greater noida company manager suspicious death paramount golf forest society homicide suspected wife cdr checking ग्रेटर नोएडा में कंपनी के मैनेजर की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका; पत्नी की कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस, Ncr Hindi News - Hindustan
ग्रेटर नोएडा में कंपनी के मैनेजर की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका; पत्नी की कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में रहने वाले एक कंपनी के मैनेजर की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोसाइटी के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मृतक की पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSun, 5 Oct 2025 09:30 AM
ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में रहने वाले एक कंपनी के मैनेजर की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोसाइटी के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस मृतक की पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है।

सूरजपुर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 42 वर्षीय आशीष गुप्ता अपनी पत्नी दिशा गुप्ता के साथ पैरामाउंट सोसाइटी में रहते थे। वह नोएडा की एक कंपनी में मैनेजर थे। दंपती के कोई संतान नहीं है। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे मेंटेनेंस ऑफिस से पुलिस को सूचना दी गई कि आशीष गुप्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पत्नी से पूछताछ की।

आशीष की पत्नी ने बताया कि उनके पति की तबीयत खराब हो गई थी और उल्टी आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उधर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आशीष गुप्ता की हत्या की गई है। पुलिस ने संदेह होने पर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इसके बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस द्वारा सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि आशीष गुप्ता के फ्लैट पर कोई और व्यक्ति तो नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस मृतक आशीष गुप्ता और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है।