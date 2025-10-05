ग्रेटर नोएडा में कंपनी के मैनेजर की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका; पत्नी की कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में रहने वाले एक कंपनी के मैनेजर की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोसाइटी के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मृतक की पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है।

ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में रहने वाले एक कंपनी के मैनेजर की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोसाइटी के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस मृतक की पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है।

सूरजपुर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 42 वर्षीय आशीष गुप्ता अपनी पत्नी दिशा गुप्ता के साथ पैरामाउंट सोसाइटी में रहते थे। वह नोएडा की एक कंपनी में मैनेजर थे। दंपती के कोई संतान नहीं है। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे मेंटेनेंस ऑफिस से पुलिस को सूचना दी गई कि आशीष गुप्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पत्नी से पूछताछ की।

आशीष की पत्नी ने बताया कि उनके पति की तबीयत खराब हो गई थी और उल्टी आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उधर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आशीष गुप्ता की हत्या की गई है। पुलिस ने संदेह होने पर शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इसके बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।