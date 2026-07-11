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ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों की हो रही जांच, खामियां मिलने पर किए जाएंगे सील

By Krishna Bihari Singh
वार्ता, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी को लेकर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग सेंटरों की गहन जांच की है।

ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों की हो रही जांच, खामियां मिलने पर किए जाएंगे सील

ग्रेटर नोएडा में कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी को लेकर शनिवार से विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और दमकल विभाग की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग सेंटरों की जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि इस दौरान कई कोचिंग सेंटरों में गंभीर कमियां पाई गईं। खामी वाले कोचिंग संचालकों को सोमवार तक मानकों को पूरा करने का अंतिम मौका दिया है। अधिकारियों ने वॉर्निंग दी है कि दोबारा जांच में यदि खामी पाई गई तो सेंटर सील कर दिए जाएंगे।

कई कोचिंग सेंटरों में कमियां

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को संयुक्त टीम की कार्रवाई की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार सिंह, अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विनोद पांडेय और प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम के स्थलीय निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में सुरक्षा उपकरणों में गंभीर कमियां मिलीं।

सुरक्षा मानकों का पालन करने का आदेश

टीम ने संबंधित संचालकों को तुरंत जरूरी अग्निशमन उपकरण मानकों के अनुरूप लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी कोचिंग सेंटरों को 15 दिनों के भीतर अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किए जाने का आदेश जारी किया गया था।

ऐक्शन के आदेश

जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान चलाने और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रशासन की ओर से निर्धारित 15 दिन की समयसीमा आगामी सोमवार को समाप्त हो रही है। इसी को देखते हुए शनिवार से निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है।

कोचिंग सेंटरों को सील किए जाने की चेतावनी

अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त टीम को जिन कोचिंग सेंटरों में खामियां मिलीं उनको सोमवार तक सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने का अंतिम मौका दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि उस दौरान भी अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों में कमी या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाएगा।

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कोचिंग सेंटरों में जारी रहेगा जांच अभियान

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संस्थान को सुरक्षा मानकों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में शहर के अन्य कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों में भी इसी तरह का निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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