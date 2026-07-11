ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों की हो रही जांच, खामियां मिलने पर किए जाएंगे सील
ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी को लेकर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग सेंटरों की गहन जांच की है।
ग्रेटर नोएडा में कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी को लेकर शनिवार से विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और दमकल विभाग की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग सेंटरों की जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि इस दौरान कई कोचिंग सेंटरों में गंभीर कमियां पाई गईं। खामी वाले कोचिंग संचालकों को सोमवार तक मानकों को पूरा करने का अंतिम मौका दिया है। अधिकारियों ने वॉर्निंग दी है कि दोबारा जांच में यदि खामी पाई गई तो सेंटर सील कर दिए जाएंगे।
कई कोचिंग सेंटरों में कमियां
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को संयुक्त टीम की कार्रवाई की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार सिंह, अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विनोद पांडेय और प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम के स्थलीय निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में सुरक्षा उपकरणों में गंभीर कमियां मिलीं।
सुरक्षा मानकों का पालन करने का आदेश
टीम ने संबंधित संचालकों को तुरंत जरूरी अग्निशमन उपकरण मानकों के अनुरूप लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी कोचिंग सेंटरों को 15 दिनों के भीतर अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किए जाने का आदेश जारी किया गया था।
ऐक्शन के आदेश
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान चलाने और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रशासन की ओर से निर्धारित 15 दिन की समयसीमा आगामी सोमवार को समाप्त हो रही है। इसी को देखते हुए शनिवार से निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है।
कोचिंग सेंटरों को सील किए जाने की चेतावनी
अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त टीम को जिन कोचिंग सेंटरों में खामियां मिलीं उनको सोमवार तक सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने का अंतिम मौका दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि उस दौरान भी अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों में कमी या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाएगा।
कोचिंग सेंटरों में जारी रहेगा जांच अभियान
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संस्थान को सुरक्षा मानकों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में शहर के अन्य कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों में भी इसी तरह का निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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