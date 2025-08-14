greater noida cag report claims residential town built in place of industrial township ग्रेटर नोएडा: इंडस्ट्रियल की जगह बसा दी रिहायशी टाउनशिप, कैग रिपोर्ट में दावा, Ncr Hindi News - Hindustan
कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2009 और 2011 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सरकार की मंजूरी के बिना ही भू-उपयोग में बड़े बदलाव कर डाले। रिपोर्ट में औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने की बजाय ग्रेटर नोएडा को रिहायशी टाउनशिप में बदलने का भी दावा किया गया है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, आशीष धामा, ग्रेटर नोएडाThu, 14 Aug 2025 12:32 PM
कैग रिपोर्ट में औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने की बजाय ग्रेटर नोएडा को एक रिहायशी टाउनशिप में तब्दील करने का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 की महायोजना को न तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की स्वीकृति मिली थी और न ही इसकी अहम शर्त जैसे जनसंख्या घनत्व, हरित क्षेत्र का संरक्षण के लिए नियमों का पालन किया गया। प्राधिकरण ने इसके बावजूद इस योजना को लागू कर दिया।

राजस्व हानि और औद्योगिक विकास दोनों प्रभावित

कैग रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 1991 से 2021 तक कुल 2,580 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया, लेकिन इनमें से केवल 52 फीसदी पर ही उद्योग लग पाए। शेष 48 फीसदी भूखंडों पर न तो उद्योग लगे और न ही किसी तरह की सख्ती बरती गई। 972 आवंटियों को तो नोटिस तक जारी नहीं किए गए। उल्टे भूखंडों की बिक्री को बढ़ावा दिया गया, जिससे राजस्व हानि और औद्योगिक विकास दोनों प्रभावित हुए।

बिना मंजूरी बदला भू-उपयोग

कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2009 और 2011 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सरकार व एनसीआरपीबी की मंजूरी के बिना ही भू-उपयोग में बड़े बदलाव कर डाले। रिक्रिएशनल (मनोरंजन) जोन को पहले आवासीय और फिर स्पोर्ट्स सिटी में बदल दिया गया। इस जमीन को बिल्डरों को दे दिया गया।

आवंटियों से वसूली नहीं की जा सकी

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की महायोजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में भूखंडों के आवंटन में कई तरह की लापरवाही सामने आई हैं। प्राधिकरण विशिष्ट आवंटियों से 5464.32 करोड़ रुपये की लागत वसूल ही नहीं सका। इस लागत को वसूलने के लिए नोटिस ही जारी नहीं किए गए।

307.37 करोड़ की वसूली भी नहीं

इसी प्रकार किसानों को किए गए अनुग्रह भुगतान के 307.37 करोड़ रुपये की भी वसूली नहीं की गई। यह खुलासा बुधवार को सदन में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी ने कहा कि अधिकारियों ने नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड की स्वीकृति के बिना ही भूमि अर्जन, विकास व भूखंडों का आवंटन शुरू कर दिया था। पट्टा किराया व ब्याज लेने में चूक हुई।