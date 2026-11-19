ग्रेटर नोएडा में कॉस्मैटिक की दुकान में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक; सदमें से दुकानदार की मौत
दुकान में हुए भारी नुकसान को देखकर उसके मालिक को सदमा लगा और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हैबतपुर गांव निवासी रामनाथ शाह के रूप में हुई है।
ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बृहस्पतिवार सुबह बिहारी मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जल गईं। आग की चपेट में एक कॉस्मेटिक की दुकान भी आ गई। दुकान में हुए भारी नुकसान को देखकर उसके मालिक को सदमा लगा और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हैबतपुर गांव निवासी रामनाथ शाह के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक, घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित बिहारी मार्केट की है। बृहस्पतिवार सुबह यहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, इस दौरान कई दुकानों में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया।
आग से नुकसान देखकर बिगड़ी दुकान मालिक की तबीयत
इस घटना में कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले रामनाथ शाह को भारी नुकसान हुआ। आग में उनकी दुकान का सामान जल गया। बताया गया कि दुकान में हुए नुकसान के कारण वह सदमे में आ गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
बिसरख थाने के प्रभारी निरीक्षक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि रामनाथ शाह हैबतपुर गांव के रहने वाले थे और कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग से हुए नुकसान के सदमे के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों और दुकानों में हुए नुकसान के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
गाजियाबाद में सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी कार में आग
आग लगने की एक अन्य घटना गाजियाबाद की एक सोसाइटी से भी आई है। यहां क्रॉसिंग रिपब्लिक की जीएच-7 सोसाइटी के टावर-7 के बेसमेंट में बुधवार रात एक ढकी हुई कार में अचानक आग लग गई। रात करीब 10:34 बजे हुई घटना से पार्किंग में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार, जीएच-7 सोसाइटी के टावर-7 के बेसमेंट-एक में एक कार खड़ी थी। कार पूरी तरह से ढकी हुई थी। रात करीब साढ़े दस बजे अचानक कार से आग की लपटें उठने लगीं। इसी दौरान बेसमेंट में गश्त कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की नजर आग पर पड़ी। उसने तत्काल सोसाइटी की सिक्योरिटी टीम को इसकी सूचना दी। इसके बाद सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे। सोसाइटी के कुछ निवासी भी आग बुझाने में जुट गए। सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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